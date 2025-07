Presidente da La Liga sobre Nico Williams: ‘Barcelona não pode registrar’

O desfecho da contratação de Nico Williams pelo Barcelona parece cada vez mais distante. Na verdade, a cada dia que passa, um novo obstáculo surge como empecilho para o acerto entre jogador e clube. Desta vez, quem esfriou as expectativas foi Javier Tebas, presidente da La Liga, ao afirmar que, hoje, o clube blaugrana não tem condições de registrar o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tebas tomou os holofotes durante o sorteio do calendário da próxima temporada do Campeonato Espanhol. O dirigente conversou sobre a possível chegada de Nico ao Barça e jogou um balde de água fria nos torcedores culés. Segundo ele, o clube ainda não apresentou garantias financeiras suficientes para efetivar a contratação, o que estaria gerando preocupação tanto na La Liga quanto no entorno do próprio jogador.

continua após a publicidade

Nico Williams em ação pelo Athletic Bilbao na temporada 2024/25 (Foto: Divulgação / Athletic Bilbao)

Apesar da afirmação, Tebas deixou claro que a análise é baseada na situação atual, desta terça-feira (1). Ou seja, o cenário pode mudar nos próximos dias. A expectativa do Barcelona era pagar a cláusula de rescisão de Nico Williams ainda nesta semana. No entanto, a equipe do jogador estaria exigindo garantias mais robustas antes de dar o aval final.

Nico, por sua vez, está ciente das dificuldades do Barça em relação ao Fair Play Financeiro e demonstraria receio de enfrentar problemas semelhantes aos vividos por Dani Olmo e Pau Víctor, que passaram por entraves burocráticos com o clube em negociações anteriores.

continua após a publicidade

Entenda a novela entre Nico Williams e Barcelona

Sonho de consumo do Barcelona, Nico Williams estaria muito perto de vestir a camisa blaugrana. Entretanto, o Athletic Bilbao vem fazendo jogo duro para a concluir a movimentação do atacante ao time. Desta vez, a equipe do país Basco afirmou que, caso os catalães queiram o jogador, vai ter que pagar a multa rescisória, sem negociação.

A posição da diretoria do Athletic Bilbao é clara: não há espaço para negociação, parcelamento ou qualquer tipo de acordo alternativo. A única forma de Nico Williams se juntar ao Barcelona seria mediante ao pagamento da cláusula de rescisão de forma integral, e caso contrário, a transferência não será concluída.

A decisão do Athletic de não negociar frustra os planos do Barcelona, que esperava encontrar uma forma de facilitar a contratação. A diretoria do Barça até pensou em pedir que o próprio Nico conversasse com o clube para tentar uma saída amigável. Mas essa ideia não deve ir adiante: se o jogador fizer esse pedido ao presidente do Athletic Bilbao, a resposta será um “não” direto, sem chances de acordo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.