O espanhol mais brasileiro do mundo do futebol ataca novamente. Próximo de assumir a camisa 10 do Barcelona, Lamine Yamal está brincando com a possibilidade de vestir o histórico manto dos Blaugranas nas redes sociais.

Por meio dos stories do Instagram, o jovem fez uma postagem inusitada na segunda-feira (30): uma foto de Ronaldinho Gaúcho nos tempos áureos da carreira, com a camisa 10 do Barça, sem legenda. E não foi a primeira vez. No último sábado, Yamal publicou uma foto de Diego Armando Maradona vestindo o número máster no clube catalão. Horas depois, fez um post dele próprio, usando o número 19, com a legenda: "Meu número, minha história".

Próximos passos 🔴🔵

O Barcelona lançará o uniforme titular para a temporada 2025/26 na quarta-feira (2). Porém, o anúncio oficial de que Yamal será o novo camisa 10 levará mais alguns dias. O clube e o jogador concordaram em organizar um evento para anunciar a renovação e a nova numeração quando ele completar 18 anos.

O craque atingirá a maioridade no dia 13 de julho, justamente quando a equipe de Hansi Flick iniciará os exames médicos e a preparação física de verão. Embora a data final do evento ainda esteja indefinida, é certo que Yamal aparecerá pela primeira vez posando com a camisa 10 do Barça.

Um dos principais jogadores do futebol mundial na última temporada, Yamal estreou pelo profissional do Barcelona com apenas 15 anos. Ganhou minutos na temporada 2023/2024 e tornou-se peça fundamental sob comando do técnico alemão, com 18 gols e 21 assistências em 55 partidas.

