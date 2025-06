Barcelona encontra empecilho pela contratação de Nico Williams

O Barcelona encontrou um empecilho pela contratação de Nico Williams, do Athletic Bilbao, para a próxima temporada. Segundo o "Marca", o clube do País Basco só aceitará vender o jovem mediante o pagamento da multa rescisória de 62 milhões de euros (R$ 391 milhões) à vista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Athletic Bilbao não conversará com o Barcelona para negociar uma saída de Nico Williams e não aceitará pagamentos parcelados mesmo que os valores da operação subam. O atleta possui contrato com o clube basco até junho de 2027.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, Deco e outros dirigentes do Barcelona fizeram diversas reuniões com Nico Williams e acertaram as bases com o jogador. O atleta também tem o desejo de se transferir para o clube catalão na próxima temporada.

Nos últimos dias, o Barcelona pediu para que o jogador que peça para sair do Athletic Bilbao, o que o atleta não vê com bons olhos. A expectativa é de que Nico Williams receba uma negativa caso busque esse meio.

continua após a publicidade

Barcelona tem concorrência do Athletic por Nico Williams

Apesar do desejo do Barcelona por Nico Williams, o Athletic Bilbao também é um dos concorrentes do clube catalão. A equipe de San Mamés ofereceu uma renovação de contrato que tornaria o jovem espanhol o atleta mais bem pago do elenco e igualaria o que lhe foi oferecido pelos blaugranas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.