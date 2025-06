Entenda o impasse entre Nico Williams e Barcelona

O Barcelona voltou a sondar Nico Williams, do Athletic Bilbao, após inicialmente descartar sua contratação em abril. Na ocasião, durante conversa em Dortmund, Joan Laporta, presidente do clube blaugrana, havia dado como perdido o timing para trazer o atacante, de 23 anos. No entanto, nos bastidores, o clube catalão manteve o jogador no radar e voltou a se movimentar nos últimos dias.

Na última sexta-feira, o empresário de Nico, Félix Tainta, esteve em Barcelona. A visita foi justificada como pessoal, mas levantou especulações. O jogador interessaria à equipe, embora o clube insista que Luis Díaz, do Liverpool, é a prioridade para o diretor esportivo Deco. Ainda assim, a operação por Díaz é mais complexa e custosa, já que não há cláusula de rescisão - e o clube inglês tem um histórico de negociações difíceis, como os 160 milhões de euros (cerca de R$ 928 milhões) pagos por Philippe Coutinho.

Negociação por Nico Williams é difícil para o Barcelona

Nico seria mais acessível, com cláusula de cerca de 64 milhões de euros (aproximadamente R$ 371 milhões), além de ser mais jovem que Díaz. No clube, sua chegada é vista como uma forma de rejuvenescer o elenco e abrir espaço para uma eventual venda de Raphinha, mesmo após sua melhor temporada. Caso contratado, Nico formaria dupla com Lamine Yamal, de quem é amigo próximo - vínculo fortalecido também por Alejandro Balde. A relação entre eles é considerada positiva para o ambiente do jovem Yamal, recém-renovado até 2031.

Mas o caminho é complicado. Arsenal e, especialmente, Bayern de Munique seguem à frente na disputa - os alemães estariam dispostos a pagar 10 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de R$ 58 milhões). O Barça, por sua vez, ainda aguarda a aprovação da LaLiga e de auditores para validar os 100 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) obtidos com a venda de 5% dos assentos VIP do Spotify Camp Nou, condição essencial para cumprir a regra do fair play financeiro.

Nico Williams é alvo de gigantes europeus para a próxima temporada (Foto: Reprodução)

A relação com o Athletic também não ajuda. Tensões recentes entre dirigentes e disputas por inscrições de jogadores como Dani Olmo e Pau Víctor indicam que qualquer tentativa pelo atacante será fiscalizada de perto.

Segundo o "Diario As", o Barça não lidera a corrida, mas acredita que pode convencer o jogador. Hansi Flick já teria conversado com ele, e, segundo a emissora alemã "SKY", o clube catalão tem hoje as melhores cartas para fechar a operação - que pode alcançar 150 milhões de euros (cerca de R$ 870 milhões), somando cláusula, salários e duração do contrato.

