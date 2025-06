Barcelona chega a acordo com Nico Williams, diz jornalista

O Barcelona vem mapeando o mercado para a próxima temporada, e pode ter acertado sua primeira contratação para o setor ofensivo. Segundo Fabrizio Romano, o clube chegou a um acordo com Nico Williams, especulado no clube há algumas temporadas. O jogador tem multa rescisória de 58 milhões de euros com o Athletic Bilbao.

O jornalista italiano afirma que o clube e jovem de 23 anos já acertaram os termos pessoais, com um contrato de seis temporadas esperado. Além disso, o salário de Nico Williams no Barcelona será de 7 a 8 milhões de euros (44 a 50 milhões de reais) por ano.

Agora, o Barcelona precisa se acertar com o Athletic Bilbao, detentor dos direitos econômicos do atleta. Se quiser pular a etapa de negociação com o clube basco - o que parece ser a única opção, uma vez que o Bilbao não quer negociar - basta o clube pagar a multa, que está fixada no valor de 58 milhões de euros (cerca de 366 milhões de reais).

Nico Williams quer o Barcelona

Sondado por Bayern de Munique, Arsenal e até mesmo pelo Real Madrid, Nico Williams deixou claro ao Barcelona que sua prioridade é se juntar aos Blaugranas na próxima temporada, segundo Fabrizio Romano.

Lamine Yamal e Nico Williams, possível dupla do Barcelona na próxima temporada, celebram gol pela Espanha (Foto: Reprodução)

Na última sexta-feira, o empresário de Nico, Félix Tainta, esteve em Barcelona. A visita foi justificada como pessoal, mas levantou especulações.

Com um trio de ataque consolidado do Barcelona que brilhou na última temporada, com Lewandowski, Raphinha e Yamal - esses dois últimos cotados a vencerem a Bola de Ouro - caberá a Hansi Flick achar um lugar no time para Nico Williams.

