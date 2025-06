O Athletic Bilbao não está disposto a perder Nico Williams, um dos principais nomes da janela de transferência, ao Barcelona e traça estratégias para impedir a negociação. Uma delas é fiscalizar a situação financeira dos catalães.

De acordo com a rádio "Cadena SER", Jon Uriarte e Jon Berasategi, dirigentes do clube, planejam fazer uma denúncia à La Liga e à Federação Espanhola alegando que os catalães não estão cumprindo as regras de Fair Play Financeiro. Os membros da diretoria do Athletic Bilbao estão em Madrid para discutir assuntos relacionados ao futebol feminino.

Para contratar Nico Williams, o Barcelona tem que pagar a multa rescisória de 58 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões), além de bancar o alto salário. A quitação da multa está prevista para acontecer entre os dias 1º e 2 de julho, na próxima semana.

A regra 1:1 do controle financeiro de La Liga determina que um clube só pode gastar o que sua arrecadação permite. O Fair Play Financeiro impõe limites de gastos com salários de jogadores e comissão técnica a 70% das receitas orçadas. Com exceção de investimentos em infraestrutura, a dívida líquida de um clube não pode superar o total de receita.

O Athletic Bilbao monitora o Barcelona de perto devido ao ocorrido na última temporada. O clube catalão teve dificuldades em se adequar às limitações impostas e não pode utilizar Dani Olmo e Pau Victor em jogos de La Liga por falta de permissão em inscrevê-los.

Negociação por Nico Willians

Além de Bardghji, o Barcelona também está mirando outro nome relacionado a Yamal; desta vez, de um amigo. Nico Williams, que faz dupla de ataque poderosa com o camisa 19 na seleção da Espanha, é o principal alvo e já deu sinal verde para a transferência. A diretoria blaugrana agora está em tratativas diretas com o Athletic Bilbao, e se reunirá nos próximos dias para resolver a questão da multa rescisória, avaliada em 62 milhões de euros (quase R$ 400 milhões na cotação atual).

