Alisson sofre lesão em treino e desfalca Liverpool na Champions

O goleiro Alisson foi vetado da partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Liverpool e Galatasaray, que será disputada nesta terça-feira (10), no estádio RAMS Park, em Istambul. O jogador de 33 anos relatou desconforto durante o último treinamento da equipe antes da viagem para a Turquia e, após avaliação do departamento médico, não foi integrado à delegação para o confronto europeu.

O clube inglês optou por uma abordagem cautelosa em relação à situação do atleta, evitando o risco de agravar o quadro clínico. Além do goleiro, o técnico Arne Slot também não poderá contar com o atacante italiano Federico Chiesa, que ficou de fora da viagem por motivo de doença.

Avaliação médica e previsão de retorno

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (9), o treinador do Liverpool minimizou a gravidade do problema físico e detalhou como a lesão ocorreu. Slot explicou que o goleiro participava normalmente da atividade com o restante do elenco antes de relatar o incômodo que culminou em seu corte.

– Ali, obviamente, estava presente na sessão, como muitas pessoas puderam ver, mas infelizmente ele sentiu algo no final da sessão. As pessoas analisaram a situação e decidimos, em conjunto com ele, que não estava em condições de jogar amanhã. E, nesse caso, não adiantaria viajar – explicou o comandante.

Apesar da ausência no compromisso internacional, o departamento médico trabalha com a possibilidade de um retorno rápido do titular. Ao ser questionado sobre a disponibilidade de Alisson para o clássico contra o Tottenham, marcado para o próximo domingo, em Anfield, pela Premier League, o técnico holandês demonstrou otimismo.

– Definitivamente existe uma chance, sim, porque não esperamos que seja algo grandioso. Mas era demais para estar disponível amanhã – projetou Slot.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

Substituição na meta e histórico na temporada

A vaga na equipe titular será ocupada pelo georgiano Giorgi Mamardashvili, de 25 anos. O goleiro, contratado junto ao Valencia na última janela de transferências, fará sua primeira aparição desde a vitória sobre o Barnsley pela FA Cup, no dia 12 de janeiro. Para compor o banco de reservas em Istambul, o clube convocou Freddie Woodman, terceira opção para o setor, e o jovem Kornel Misciur, integrante das categorias de base.

A lesão interrompe o ritmo de Alisson, que disputou 32 partidas na atual temporada, acumulando 12 jogos sem sofrer gols. O histórico recente do atleta, no entanto, registra outras nove ausências por questões médicas. Entre elas, um afastamento causado por lesão na coxa sofrida justamente em um confronto contra o próprio Galatasaray, em setembro, além de um quadro de doença que o tirou da partida contra o PSV.

No segundo tempo, Alisson deixa jogo do Liverpool lesionado (Foto: Ozan Kose/AFP)

