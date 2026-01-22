O Nottingham Forest, da Inglaterra, está disposto a liberar o lateral-esquerdo Cuiabano por empréstimo antes do fim de janeiro, segundo o site "The Athletic". Revelado pelo Grêmio, o jogador é alvo do Botafogo, clube pelo qual atuou entre 2024 e 2025, e do rival Vasco, nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Botafogo mantém contato na repatriação do jovem, mas até o momento esbarra em termos e condições, como os valores apresentados inicialmente pelo estafe do jogador. A ideia do Glorioso era um novo empréstimo, possibilidade inicialmente descartada pela diretoria do Forest. Apesar de o Alvinegro ser apontado como destino natural pelo histórico do atleta, o time enfrenta um transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores.

continua após a publicidade

O Vasco, por sua vez, também demonstrou interesse na contratação de Cuiabano, segundo informações iniciais divulgadas pelo "Ge". A diretoria vascaína considera a chegada de um novo lateral uma prioridade no mercado neste momento. Leandrinho foi vendido ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, enquanto Lucas Piton recebe sondagens do exterior. Com opções limitadas, Puma Rodríguez atua improvisado na lateral-esquerda, e Victor Luis segue disponível no banco.

Longe do Brasil ✈️

Segungo o site "The Athletic", o destino mais provável de Cuiabano é o Rio Ave, de Portugal, ou o Olympiacos, da Grécia — ambos fazem parte da rede multiclubes do grego Evangelos Marinakis. Ainda conforme o portal, Kostas Tsimikas, do Liverpool, está entre os alvos do Nottingham, que busca reforçar a lateral nesta janela.

continua após a publicidade

Cuiabano, de 22 anos, foi vendido ao clube inglês em agosto de 2025, mas acertou o seu retorno por empréstimo para o Botafogo, onde ficou até o fim do ano. Atualmente, ele está na equipe B do Forest. O brasileiro era visto como um jogador que se encaixaria perfeitamente no time do técnico Nuno Espírito Santo, que tinha como pilar a velocidade nos contra-ataques pelas laterais.

No entanto, com a mudança no comando do Forest, o lateral passou a não fazer parte dos planos, já que Sean Dyche gosta de ter uma linha defensiva sólida. No Brasil, ele se destacou como um dos grandes nomes da posição, especialmente pelos tempos de Glorioso, onde atuou em 77 partidas, marcou 10 gols e deu sete assistências.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.