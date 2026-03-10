No Corinthians, Lingard vai reeditar dupla com Memphis; veja números e retrospecto
Jogadores foram companheiros na Inglaterra durante a temporada 2015/2016
O Corinthians acertou a contratação de Jesse Lingard e vai reeditar a parceria com o atacante Memphis Depay. Os dois jogadores também foram companheiros no Manchester United durante a temporada 2015/2016.
Juntos pelo Manchester United, Jesse Lingard e Memphis Depay participaram de 31 partidas e registraram 15 vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 59% de aproveitamento. Durante esse período, o meia inglês foi utilizado com mais frequência e iniciou 27 confrontos como titular.
Nos números individuais, Lingard contribuiu diretamente em dez gols, com seis bolas na rede e quatro assistências. Depay, por sua vez, marcou três vezes e não deu passes para gol nas partidas em que a dupla esteve em campo, tendo iniciado 12 jogos como titular.
Memphis e Lingard, no entanto, participaram de apenas um gol juntos, na partida diante do Midtjylland, da Dinamarca, pela Liga Europa. Na ocasião, o Manchester United foi derrotado por 2 a 1, com gol do camisa 10 e assistência do novo 77 do Timão.
Jesse Lingard com Memphis Depay:
- 31 jogos
- 15V - 10E - 6D
- 59% aproveitamento
- 6 gols + 4 assistências de Lingard (27 vezes titular)
- 3 gols + 0 assistências de Depay (12 vezes titular)
Quando a dupla estará novamente em campo?
Nas imagens divulgadas pelo Corinthians do treino desta segunda-feira (09), foi possível ver Jesse Lingard trabalhando com o elenco do Timão. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul.
Além disso, o clube paulista ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome registrado.
Carreira de Lingard
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.
Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.
Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.
