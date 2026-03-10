O Corinthians acertou a contratação de Jesse Lingard e vai reeditar a parceria com o atacante Memphis Depay. Os dois jogadores também foram companheiros no Manchester United durante a temporada 2015/2016.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Juntos pelo Manchester United, Jesse Lingard e Memphis Depay participaram de 31 partidas e registraram 15 vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 59% de aproveitamento. Durante esse período, o meia inglês foi utilizado com mais frequência e iniciou 27 confrontos como titular.

Nos números individuais, Lingard contribuiu diretamente em dez gols, com seis bolas na rede e quatro assistências. Depay, por sua vez, marcou três vezes e não deu passes para gol nas partidas em que a dupla esteve em campo, tendo iniciado 12 jogos como titular.

continua após a publicidade

Memphis e Lingard, no entanto, participaram de apenas um gol juntos, na partida diante do Midtjylland, da Dinamarca, pela Liga Europa. Na ocasião, o Manchester United foi derrotado por 2 a 1, com gol do camisa 10 e assistência do novo 77 do Timão.

Jesse Lingard com Memphis Depay:

31 jogos 15V - 10E - 6D 59% aproveitamento 6 gols + 4 assistências de Lingard (27 vezes titular) 3 gols + 0 assistências de Depay (12 vezes titular)

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Jesse Lingard já trabalhou com bola no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Quando a dupla estará novamente em campo?

Nas imagens divulgadas pelo Corinthians do treino desta segunda-feira (09), foi possível ver Jesse Lingard trabalhando com o elenco do Timão. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul.

continua após a publicidade

Além disso, o clube paulista ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome registrado.

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.