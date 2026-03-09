Atlético de Madrid e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O Atlético de Madrid chega para o confronto após uma classificação com alguns sustos contra o Club Brugge nos playoffs. Depois do empate na ida, os Colchoneros garantiram a vaga com uma goleada por 4 a 1 na volta. No cenário nacional, o time vai bem e eliminou o Barcelona nas semifinais da Copa do Rei, tornando-se finalista. No entanto, a defesa, antes ponto forte da equipe, tem preocupado: nos últimos seis jogos, sofreu gols em cinco. Em compensação, o ataque funciona bem — é o melhor da era Simeone — e aposta no artilheiro Julián Álvarez para balançar as redes.

Ficha do jogo ATM TOT Oitavas Champions League Data e Hora terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília) Local Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP) Árbitro Serdar Gözübüyük (HOL) Assistentes Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL) Var Pol van Boekel (HOL) Onde assistir

O Tottenham, por sua vez, vive fase terrível na temporada. A equipe londrina venceu apenas dois dos últimos 14 jogos no ano, ocupa a 16ª posição na Premier League, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, e acumula cinco derrotas consecutivas. Agora, o técnico Igor Tudor precisa decidir se prioriza a Champions League ou o campeonato inglês, mas tenta deixar o péssimo momento de lado para seguir vivo na principal competição do planeta.

Tudo sobre Atlético de Madrid x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 🆚 Tottenham

Oitavas de final (jogo de ida) – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

🚩 Assistentes: Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL)

📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Johnny Cardoso, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Igor Tudor)

Vicario; Pedro Porro, Romero e Danso; Archie Gray, Palhinha, Sarr e Souza; Kolo Muani, Xavi Simons e Solanke.

Atlético de Madrid x Tottenham pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)

