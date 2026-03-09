menu hamburguer
Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Dia 09/03/2026
Atlético de Madrid e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O Atlético de Madrid chega para o confronto após uma classificação com alguns sustos contra o Club Brugge nos playoffs. Depois do empate na ida, os Colchoneros garantiram a vaga com uma goleada por 4 a 1 na volta. No cenário nacional, o time vai bem e eliminou o Barcelona nas semifinais da Copa do Rei, tornando-se finalista. No entanto, a defesa, antes ponto forte da equipe, tem preocupado: nos últimos seis jogos, sofreu gols em cinco. Em compensação, o ataque funciona bem — é o melhor da era Simeone — e aposta no artilheiro Julián Álvarez para balançar as redes.

Ficha do jogo

ATM
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Oitavas
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
Árbitro
Serdar Gözübüyük (HOL)
Assistentes
Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL)
Var
Pol van Boekel (HOL)
Onde assistir

O Tottenham, por sua vez, vive fase terrível na temporada. A equipe londrina venceu apenas dois dos últimos 14 jogos no ano, ocupa a 16ª posição na Premier League, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, e acumula cinco derrotas consecutivas. Agora, o técnico Igor Tudor precisa decidir se prioriza a Champions League ou o campeonato inglês, mas tenta deixar o péssimo momento de lado para seguir vivo na principal competição do planeta.

Tudo sobre Atlético de Madrid x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Johnny Cardoso, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Igor Tudor)
Vicario; Pedro Porro, Romero e Danso; Archie Gray, Palhinha, Sarr e Souza; Kolo Muani, Xavi Simons e Solanke.

