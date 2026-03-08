Gabriel Bortoleto foi o responsável por marcar os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1. Após largada marcada por problemas, o brasileiro conseguiu voltar a zona de pontuação e terminou o GP da Austrália na nona colocação. Além dos fãs no Brasil, uma legião de admiradores ao redor do globo aproveitaram as redes sociais para exaltar o trabalho do piloto.

Elogios de diversas partes do mundo

Tradução: "Parabéns ao estreante Lindblad por ter chegado aos pontos e também a Bortoleto. Ótima corrida para ambos os pilotos!" e "Bela estreia para Lindblad, Bortoleto também brilha!"

Tradução: "Audi marca pontos para o primeiro Grande Prêmio de sua história graças a Gabriel Bortoleto. Um fim de semana encorajador mais com falhas marcadas por aqueles soucis mecânicos que obrigaram a marca a abandonar antes da partida com Nico Hulkenberg" e "É um bom começo para eles, apesar de alguns problemas. Bortoleto está fazendo uma corrida limpa."

Tradução: "Avaliação dos pilotos no GP da Austrália. A abertura da temporada em Melbourne foi emocionante, com estreantes impressionando e uma dobradinha da Mercedes. Aqui estão minhas notas de 0 a 10 para os pilotos da corrida." e "Ambos os pilotos tiveram um desempenho sólido e terminaram na zona de pontuação. A nova geração de pilotos já está causando impacto."

Tradução: "Bortoleto nos pontos. Legal"

Tradução: "Que estreia impressionante para Gabi Bortoleto! Conquistar dois pontos valiosos com um 9º lugar conquistado em Albert Park, em sua primeira corrida na F1, demonstra muita calma, inteligência na pista e um grande potencial do estreante da Audi!"

Como foi a atuação de Bortoleto na Austrália?

Gabriel Bortoleto teve uma corrida consistente na etapa de abertura da Fórmula 1 em 2026. Após enfrentar dificuldades nas primeiras voltas, o brasileiro conseguiu recuperar posições e entrou na disputa pelo Top 10 ainda no início da prova.

Durante as intervenções de safety car virtual e as paradas nos boxes, Bortoleto aproveitou bem as oportunidades estratégicas para ganhar posições no pelotão. Em determinado momento, chegou a aparecer entre os oito primeiros colocados.

Na parte final da corrida, o brasileiro manteve um ritmo estável e permaneceu dentro da zona de pontos. Mesmo pressionando o novato Arvid Lindblad nas voltas decisivas, Bortoleto não conseguiu realizar a ultrapassagem e cruzou a linha de chegada na nona posição. O resultado garantiu ao piloto seus primeiros pontos na temporada.

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

