Por que tantos brasileiros no Zenit? Ex-Atlético-MG explica e comenta chegada de Gerson

Com passagens marcante pelo Atlético-MG e revelado ao mundo pelo Naútico, Douglas Santos é mais um caso da diáspora dos jogadores brasileiros no futebol mundial. Fora do país há nove temporadas, o jogador vivencia uma realidade à parte na Rússia, onde conquistou prestígio no cenário local com a camisa do Zenit. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele analisou o início da próxima temporada do clube e explicou russo-brasileira.

A 9.245 quilômetros da cidade natal João Pessoa, o paraibano vive a segunda oportunidade de atuar fora do Brasil. Titular, ídolo e capitão, talvez a grande experiência da carreira de Douglas seja em São Petersburgo. No clube desde 2019, o defensor domina o cenário nacional, com múltiplos taças de campeonato, copa e supercopa da Rússia.

🔢 Números de Douglas Santos pelo Zenit

⚽ 219 jogos

🥅 7 gols

📤 33 assistências

🏆 Títulos: 5 Campeonatos Russos (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), 2 Copas da Rússia (2019/20, 2023/24), 5 Supercopas da Rússia (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

Douglas Santos em comemoração pelo Zenit na temporada 2022/23 (Foto: Divulgação / Zenit)

O ex-Galo acredita que o histórico recente esportivo será refletido na próxima temporada do clube. Após o pentacampeonato consecutivo da liga, a equipe busca voltar ao topo do país, visto que terminou a última edição na vice-colocação — apenas um ponto atrás do campeão inédito Krasnodar. Na preparação, Douglas afirma que a parte tática está sendo o ponto de maior atenção nos treinamentos de Sergei Semak, comandante desde 2018 do time azul e branco.

— A pré-temporada está sendo bem intensa como sempre tem que ser. Mas estamos tendo muita ênfase na parte tática e nos princípios de jogo. A expectativa é de começar bem o campeonato. Sabemos da dificuldade que está sendo de uns três anos para cá, então não podemos deixar para depois o que já podemos fazer no começo.

Onda brasileira em São Petersburgo 🟢🟡🤝🔵

Um dos gigantes do futebol russo, o Zenit é uma equipe conhecida por receber muitos brasileiros no futebol europeu, nomes que foram cruciais para o crescimento da marca a nível continental. O poder financeiro do clube, inclusive, tem conseguido persuadir jogadores dos maiores times do Brasil.

O último foi Gerson: os russos pagaram à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída do capitão do Flamengo após o Mundial de Clubes. O contrato do meia até junho de 2030.

Em análise, Douglas diz que os atletas do nosso futebol tem facilidade para se adaptar a cultura do Zenit, apesar da distância geográfica e das questões culturais, o que aproxima as negociações. Sobre o novo companheiro, ele demonstra otimismo.

— Já passaram muitos jogadores brasileiros no Zenit. A adaptação tem sido muito rápida. Creio que isso tem feito o clube olhar mais para os jogadores do nosso país. Gerson chegou bem e agora vai fazer uma semana completa de treinos visando o jogo de domingo. Ele está bem fisicamente, já vinha jogando, então é só questão de conhecer a característica de cada um jogar — finalizou o lateral-direito.

No time, Douglas Santos e Gerson são acompanhados por um elenco recheado de compatriotas: o zagueiro Nino e o volante Wendel, ambos com passagem pelo Fluminense; jogadores formados pela base do Corinthians (Pedrinho, Gustavo Mantuan e Robert Renan); além do ponta-direita Luiz Henrique, Rei da América pelo Botafogo em 2024.

O próximo jogo do Zenit será no próximo domingo (20), às 12h (de Brasília), contra o Rostov. A partida abre a temporada do Campeonato Russo 2025/26.

