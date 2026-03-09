Newcastle x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
O Newcastle chega em momento irregular, com três vitórias e três derrotas nos últimos seis jogos. No fim de semana, foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Manchester City, o que aumenta a importância da Champions na temporada. O técnico Eddie Howe não poderá contar com Bruno Guimarães, Mark Gillespie, Emil Krafth, Lewis Miley e Fabian Schär, todos lesionados.
O Barcelona vive boa fase, com quatro vitórias consecutivas e a liderança do Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. No entanto, o técnico Hansi Flick terá desfalques importantes na defesa e no meio-campo: Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gavi e Jules Koundé estão fora por lesão.
Tudo sobre Newcastle x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Barcelona
Oitavas de final (jogo de ida) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Marco Guida (ITA)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)
📺 VAR: Daniele Chiffi (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Ramsdale; Trippier, Thiaw, Dan Burn e Hall; Tonali, Joelinton e Willock; Barnes, Woltemade e Gordon.
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.
