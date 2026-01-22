O Manchester United anunciou a saída de Casemiro ao término da temporada 2025/26, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (22), por meio de suas redes sociais. O meio-campista integra o elenco dos Red Devils desde 2022.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dessa forma, o jogador não terá seu contrato renovado e deixará Old Trafford sem custos, tornando-se agente livre após junho de 2026. Segundo informações do Lance!, ele é alvo de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Abaixo, confira o comunicado de despedida divulgado pelo Manchester United em suas redes sociais:

continua após a publicidade

— Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber a hora de dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses para dar tudo por este escudo e pelo nosso objetivo. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil — escreveu Casemiro.

Casemiro: uma lenda do futebol mundial ⚽

Até o momento, Casemiro disputou 146 partidas pelo United e 21 gols, com as taças da Copa da Liga Inglesa na temporada 2022/23 e da Copa da Inglaterra em 2023/24 no currículo. O brasileiro chegou ao clube aos 30 anos já consolidado no esporte como um dos principais volantes de sua geração, especialmente por sua trajetória de nove anos no Real Madrid, onde formou uma trinca de meio-campo ao lado de Luka Modrić e Toni Kroos. Além disso, passou pelo Porto, em 2014/15, e foi revelado pelo São Paulo.

continua após a publicidade

Na Seleção Brasileira, Casemiro segue no radar para a disputa da Copa do Mundo de 2026, sendo considerado um jogador de confiança de Carlo Ancelotti desde os tempos de Madrid. Com a camisa Amarelinha, o volante soma 82 partidas, oito gols e participação nos Mundiais de 2018 e 2022.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.