Galatasaray x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (10), às 14h45 (de Brasília), no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul (TUR), pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).

O Galatasaray chega embalado após eliminar a Juventus nos playoffs, em uma classificação heroica com direito a prorrogação. No fim de semana, venceu o clássico contra o Besiktas por 1 a 0, seu terceiro triunfo seguido. O técnico Okan Buruk não tem novos desfalques e repete a base titular. É o retorno do clube turco às oitavas da Champions após 12 anos.

Ficha do jogo GAL LIV Oitavas Champions League Data e Hora terça-feira, 10 de março de 2026, às 14h45 (de Brasília) Local Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul (TUR) Árbitro Jesús Gil Manzano (ESP) Assistentes Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP) Var Guillermo Cuadra Fernández (ESP) Onde assistir

O Liverpool teve campanha sólida na primeira fase, terminando em 3º lugar e avançando direto às oitavas. O técnico Arne Slot recuperou Florian Wirtz, que voltou a ser relacionado no fim de semana após lesão. No entanto, o time não conta com Alexander Isak (cirurgia), Alisson Becker e Federico Chiesa, que não viajaram para Istambul, além de Conor Bradley e Wataru Endo, também lesionados.

Tudo sobre Galatasaray x Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Galatasaray 🆚 Liverpool

Oitavas de final (jogo de ida) – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul (TUR)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)

Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Jakobs; Torreira, Lemina e Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Sané e Osimhen.

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitiké.

Galatasaray x Liverpool pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)

