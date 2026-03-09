menu hamburguer
Onde Assistir

Atalanta x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
18:42
Atalanta x Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)
Atalanta x Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)
Atalanta e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no Stadio di Bergamo, em Bérgamo (ITA), pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).  ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

A Atalanta vive momento equilibrado e ocupa a sétima posição no Italiano. A equipe não vence há três jogos, mas antes disso goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1 nos playoffs da Champions e venceu o Napoli por 2 a 1. O técnico Raffaele Palladino tem dúvidas: Ederson e Giorgio Scalvini são incertezas, enquanto Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori estão fora por lesão.

Ficha do jogo

ATA
Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
Oitavas
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Stadio di Bergamo, em Bérgamo (ITA)
Árbitro
Espen Eskas (NOR)
Assistentes
Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)
Var
Tiago Martins (POR)
Onde assistir

O Bayern de Munique chega como favorito. Líder da Bundesliga com 66 pontos, 11 à frente do segundo colocado, o time alemão venceu os últimos cinco jogos e perdeu apenas duas vezes na temporada. O técnico Vincent Kompany tem desfalques importantes: Manuel Neuer e Hiroki Ito estão fora, enquanto Harry Kane e Alphonso Davies são dúvidas para o confronto.

Tudo sobre Atalanta x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atalanta 🆚 Bayern de Munique
Oitavas de final (jogo de ida) – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadio di Bergamo, em Bérgamo (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Espen Eskas (NOR)
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)
📺 VAR: Tiago Martins (POR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon e Bernasconi; Samardžić e Zalewski; Scamacca.

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Pavlović e Kimmich; Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.

Atalanta x Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)
Atalanta x Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)

