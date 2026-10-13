O Galatasaray enfrenta o Barcelona nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), em Istambul, pela segunda rodada da Champions League. A partida, que teve entradas comercializadas no valor máximo de 1.360 euros (R$ 7.626), atinge o posto de partida mais cara de futebol da Turquia, segundo informações dos jornais turcos Sözcü e Türkiye Today.

O estádio RAMS Park, escolhido para sediar a partida, teve todos os ingressos vendidos e deve contar com lotação máxima para a partida contra a equipe catalã. O espaço conta com capacidade total de 53.387 torcedores.

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A entrada mais cara pertencia às categorias Deluxe, Lux e Clássica, que variavam entre 1.360 euros (R$ 7.626) a 1.178 (R$ 6.606). Além delas, havia disponibilizados ingressos com categorias médias, entre 906 euros (R$ 5.080) a 407 (R$ 2.282). Por fim, os bilhetes mais baratos estavam entre 272 euros (R$ 1.525) e 51 (R$ 286).

Barcelona espera recuperar Raphinha a tempo de enfrentar o PSG

O Barcelona trabalha para ter Raphinha de volta no dia 20 de outubro, quando enfrenta o PSG pela Champions League. O atacante sofreu um edema muscular na coxa direita durante a Data Fifa, na partida do Brasil contra a Austrália, e segue em recuperação.

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Raphinha lesionou-se na segunda partida da Seleção Brasileira na última Data Fifa, contra a Austrália, quando marcou um gol, mas precisou deixar o jogo por causa do problema muscular. Desde então, ele não participou da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Getafe, pela La Liga, e deve ficar de fora também dos confrontos contra o Galatasaray, pela Champions League, e o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.

Retrospecto: domínio espanhol

Na história das competições europeias, Barcelona e Galatasaray já se enfrentaram em dez oportunidades. O retrospecto é amplamente favorável aos catalães: são seis vitórias do Barça, três empates e apenas um triunfo da equipe turca.

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O último encontro entre os clubes ocorreu em 2022, pelas oitavas de final da Europa League, quando a equipe Culé venceu por 2 a 1 jogando como visitante em Istambul.