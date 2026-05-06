PSG elimina Bayern e encara o Arsenal na final da Champions League
Dembélé volta a ser decisivo na reta final da Liga dos Campeões
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG empatou o Bayern de Munique por 1 a 1 e conquistou uma vaga na final da Champions League, nesta quarta-feira (6), na Allianz Arena. No início da partida, Dembélé abriu o placar, enquanto Kane descontou nos acréscimos do segundo tempo. Com vitória francesa no agregado por 6 a 5, a equipe de Luis Enrique enfrenta o Arsenal na decisão da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
No primeiro tempo, o PSG abriu o placar cedo em um confronto muito aberto e emocionante. Aos dois minutos, Kvaratschelia tabelou com Fabian Ruiz, avançou livre de marcação pela esquerda e cruzou rasteiro para Dembélé chegar finalizando e estufar as redes. Os bávaros responderam com duas jogadas de Luis Díaz e Olise, mas ambas terminaram com chutes por cima da meta de Safonov. E os franceses quase ampliaram em uma jogada de bola parada com João Neves sendo acionado na área e cabeceando no cantinho para uma defesa espetacular de Manuel Neuer. Nos minutos finais, Musiala recebeu uma bola na entrada da área e bateu de perna canhota, mas Safonov salvou a equipe de Luis Enrique.
No segundo tempo, o PSG aproveitou os contra-ataques e assustou o Bayern em diversas ocasiões. No início, Doué foi acionado pela direita, limpou a marcação de Stanisic e bateu firme para defesa de Neuer. No ataque seguinte, Kvaratschelia fez boa jogada pela esquerda e finalizou de canhota para uma intervenção com os pés do goleiro alemão. Em outra ocasião parecida com a primeira chance, Doué teve outra oportunidade de marcar com um chute cruzado pelo lado direito da área, mas o outra defesa brilhante. Sem conseguir reagir, os franceses quase ampliaram na reta final com Barcola arrancando pelo lado esquerdo de ataque, cortando a marcação para o meio e batendo da entrada da área para outra intervenção chave do goleiro alemão. Nos acréscimos, Kane recebeu uma bola na área e chutou de canhota para empatar a partida, mas o clube não teve tempo para reverter o placar e levar para a prorrogação.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Aos dois minutos de jogo, Kvaratschelia aproveitou a marcação alta do Bayern de Munique para tabelar com Fabian Ruiz e carregar a bola livre de marcação pelo lado esquerdo. Na área, Zaire-Emery, Doué e Dembélé estavam prontos para receber a bola, enquanto o georgiano encontrou o atual Bola de Ouro, que estufou as redes e ampliou a vantagem do PSG construída no jogo de ida e atrapalhar a estratégia pensada por Vincent Kompany.
Deu aula 🏅
Garçom do jogo, Kvaratschelia foi o melhor jogador da partida e o atleta mais agudo do PSG diante do Bayern. Além da grande jogada responsável pela construção do gol de Dembélé, o georgiano bagunçou a defesa bávara e colocou Neuer para fazer uma grande defesa para impedir que a equipe francesa ampliasse o marcador no segundo tempo.
Ficou abaixo 📉
Uma das principais armas do Bayern de Munique, Michael Olise fez uma partida bem abaixo da média quando seus serviços eram mais precisos. Além das finalizações imprecisas, o francês teve muitos erros de passes, o que dificultou a criação de jogadas de perigo e que colocassem os bávaros em condições de reverter a desvantagem do jogo de ida.
Ei, juiz! 📣
Aos 30 minutos da etapa inicial, Vitinha foi afastar o perigo no campo de defesa do PSG e deu um chutão na bola com direção ao campo de ataque. No entanto, João Neves desviou a batida com o braço bem aberto dentro da área, o que gerou reclamação intensa de todos os jogadores do Bayern. No entanto, o árbitro não marcou a penalidade, assim como o VAR não chamou o juiz.
✅ Ficha técnica
Bayern de Munique 🆚 PSG
Champions League - Semifinal (Volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
🥅 Gols: Dembélé, 2'/1°T (0-1); Kane, 48'/2ºT (1-1).
🟨 Cartões amarelos: Nuno Mendes, Kvaratschelia e Marquinhos (PSG); Stanisic e Luis Díaz (BAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano (Karl), Tah (Min-jae) e Stanisic (Davies); Pavlovic Kimmich e Musiala (Jackson); Olise, Kane e Luis Díaz.
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Mayulu); João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz (Beraldo); Doué (Lucas Hernández), Dembélé (Barcola) e Kvaratschelia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias