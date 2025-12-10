Em crise no Liverpool, Salah atrai interessados na Arábia Saudita
Atacante egípcio está em rota de colisão nos Reds
- Matéria
- Mais Notícias
Mohamed Salah expôs a crise interna no Liverpool e criou uma grande polêmica na última semana ao falar sobre sua relação com Arne Slot e seu status atual no clube. Dessa forma, o jornalista Ben Jacobs informou que três clubes sauditas estão interessados no egípcio já para janeiro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Alisson pode deixar o Liverpool e entra na mira de gigante europeu
Futebol Internacional10/12/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Liverpool detona Salah: ‘Foi uma vergonha’
Futebol Internacional09/12/2025
- Futebol Internacional
Na reta final, Liverpool marca e vence Inter de Milão na Champions League
Futebol Internacional09/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar do interesse da Arábia Saudita, a fonte inglesa destaca que para o avanço dos clubes, Salah precisaria concordar em negociar com os sauditas. Além disso, o CEO da Saudi PRO League falou publicamente sobre a situação e destacou que a responsabilidade pelas tratativas será dos times:
– Mohamed Salah é bem-vindo à Liga Saudita, mas são os clubes que têm a responsabilidade de negociar com os jogadores – destacou Omar Mugharbel.
Diversas fontes indicam que muitos clubes da Arábia Saudita estariam monitorando a situação de Mohamed Salah e Liverpool, mas Ben Jacobs destaca o Al-Hilal, Al-Qadisiah e o Neom como principais candidatos a contratar o atacante em janeiro.
Salah pode não ser o único a deixar o Liverpool
Além de Salah, o goleiro Alisson pode deixar o Liverpool em breve e o Milan já definiu o brasileiro como alvo. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri. Os Rossoneros já iniciaram os contatos com os representantes do arqueiro para entender a possibilidade de contratá-lo em junho e alinhar questões financeiras. Por possuir mais dois anos de vínculo com os Reds, o Milan ainda precisaria negociar uma taxa de transferência com os ingleses.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias