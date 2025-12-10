menu hamburguer
Futebol Internacional

Em crise no Liverpool, Salah atrai interessados na Arábia Saudita

Atacante egípcio está em rota de colisão nos Reds

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
17:56
Salah atrai interesse de clubes sauditas (Foto: Divulgação/Liverpool)
imagem cameraSalah atrai interesse de clubes sauditas (Foto: Divulgação/Liverpool)
Mohamed Salah gerou polêmica ao comentar sua relação com Arne Slot e o Liverpool.
Três clubes sauditas estão interessados em contratar Salah para janeiro.
Para que a transferência avance, Salah precisa concordar em negociar.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mohamed Salah expôs a crise interna no Liverpool e criou uma grande polêmica na última semana ao falar sobre sua relação com Arne Slot e seu status atual no clube. Dessa forma, o jornalista Ben Jacobs informou que três clubes sauditas estão interessados no egípcio já para janeiro.

Apesar do interesse da Arábia Saudita, a fonte inglesa destaca que para o avanço dos clubes, Salah precisaria concordar em negociar com os sauditas. Além disso, o CEO da Saudi PRO League falou publicamente sobre a situação e destacou que a responsabilidade pelas tratativas será dos times:

– Mohamed Salah é bem-vindo à Liga Saudita, mas são os clubes que têm a responsabilidade de negociar com os jogadores – destacou Omar Mugharbel.

Diversas fontes indicam que muitos clubes da Arábia Saudita estariam monitorando a situação de Mohamed Salah e Liverpool, mas Ben Jacobs destaca o Al-Hilal, Al-Qadisiah e o Neom como principais candidatos a contratar o atacante em janeiro.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Com possível saída do Liverpool, Mohamed Salah é alvo da Arábia Saudita (Foto: Darren Staples / AFP)

Salah pode não ser o único a deixar o Liverpool

Além de Salah, o goleiro Alisson pode deixar o Liverpool em breve e o Milan já definiu o brasileiro como alvo. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri. Os Rossoneros já iniciaram os contatos com os representantes do arqueiro para entender a possibilidade de contratá-lo em junho e alinhar questões financeiras. Por possuir mais dois anos de vínculo com os Reds, o Milan ainda precisaria negociar uma taxa de transferência com os ingleses.

