'Novo Enzo' brilha, e Argentina conquista primeira vitória na Copa do Mundo Sub-17
Equipe de Diego Placente derrotou Moçambique por 2 a 1; Marcos Ortiz comandou o meio-campo e ganhou destaque na campanha no Mundial
A Argentina conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo Sub-17. Neste domingo (22), a equipe comandada por Diego Placente venceu Moçambique por 2 a 1, pelo Grupo C, e se recuperou da derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia. Um dos destaques da partida foi Marcos Ortiz, volante do Belgrano que chamou atenção pela atuação no meio-campo e ganhou o apelido de "novo Enzo".
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Ortiz e Machuca foram os responsáveis por dar dinâmica ao setor central da Albiceleste. A dupla assumiu o controle da partida e ajudou a equipe a construir a vantagem ainda no primeiro tempo. Machuca abriu o placar com uma finalização de fora da área, após cortar para dentro e acertar o canto oposto, em lance que lembrou o estilo de Alexis Mac Allister.
O segundo gol saiu em uma jogada construída por Policella e Baroni, que terminou com Simón Escobar balançando as redes. Apesar da vantagem, a Argentina voltou a apresentar problemas defensivos. Antes do intervalo, Mendizabal errou ao recuar a bola para o goleiro e entregou a oportunidade para Alirio Cuna diminuir o placar.
Marcos Ortiz comanda o meio-campo da Argentina
Na segunda etapa, Moçambique aumentou a pressão em busca do empate e criou oportunidades para igualar o marcador. Nhabanga ameaçou em duas ocasiões, mas parou nas defesas de Reigia, que foi importante para preservar a vantagem argentina.
Com dificuldades para controlar o ritmo da partida, a equipe de Placente precisou recorrer à posse de bola e à capacidade de Baroni de segurar o jogo. As substituições realizadas ainda cedo também limitaram as alternativas da Argentina na reta final.
Mesmo pressionada, a Albiceleste conseguiu administrar o resultado até o apito final. Ortiz e Baroni foram apontados como os principais destaques de uma equipe que ainda busca equilíbrio entre os setores, mas conseguiu um resultado importante para seguir na disputa.
Argentina enfrenta a Dinamarca na última rodada do Grupo C
Com a vitória sobre Moçambique, a Argentina chegou a três pontos e ocupa a terceira posição do Grupo C, atrás da Austrália, com quatro pontos, e de Moçambique, também com três, mas à frente no saldo de gols. A Dinamarca aparece na quarta colocação, com um ponto.
O próximo compromisso da seleção argentina será justamente contra os dinamarqueses, na quarta-feira (25), às 12h30 (de Brasília). O confronto será o último da fase de grupos e pode definir o futuro da equipe de Diego Placente na Copa do Mundo Sub-17.
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