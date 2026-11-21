Na Espanha para acompanhar o jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo, a reportagem do Lance! visitou as duas lojas oficiais do clube no Santiago Bernabeu. E a sensação é de que os brasileiros não possuem um grande destaque.

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Na primeira, e menor, loja visitada ao lado da entrada 95, nenhum brasileiro tinha sua camisa exposta. Nem mesmo Vini Jr, que é um dos maiores astros da companhia e com quem o Real Madrid renovou o contrato no início da temporada.

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Quatro jogadores tinham suas camisas expostas para os fãs: Mbappé, Bellingham, Valverde e Arda Güler. Uma das vendedoras explicou que os uniformes à mostra variam de semana para semana. Talvez tenhamos dado apenas azar.

Na segunda, e maior, loja do Real Madrid no Santiago Bernabeu, Vini Jr tinha suas camisas destacadas ao lado de Mbappé, Bellingham, Valverde e Arda Güler. E em mais de uma cor, como era de se esperar de um jogador que deu tanto ao clube.

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Porém, Endrick e Militão aparecem longe dos holofotes. As camisas dos outros dois brasileiros só são vistas em uma área de personalização dos uniformes junto a dos outros quase 30 atletas do elenco profissional.

Camisa de Endrick, em loja do Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto João BrandãoLance!)

Quanto custa uma camisa na loja do Real Madrid no Santiago Bernabeu?

Os valores dos produtos oficiais do Real Madrid no Santiago Bernabeu são bem salgados. Principalmente se for converter o euro para o real.

Uma caneta é um dos produtos mais baratos da loja e custa oito euros (R$ 52, na cotação atual). Os cachecóis variam de 25 a 30 euros (R$ 161 a R$ 193), enquanto os bonés custam entre 23 e 30 euros (R$ 148 a R$ 193).

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Fora do Santiago Bernabéu é possível encontrar cachecóis, por exemplo, por preços bem mais em conta. Seja com vendedores ambulantes, que não pareciam ser muitos durante a semana, mas também em comércios nos arredores.

As camisas oficiais variam de 165 a 190 euros (R$ 1.066 a R$ 1.228), dependendo do modelo. Também são vendidos uniformes já perdonalizados com nomes de jogadores e de manga comprida.

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Uma camisa retrô dos anos 90 da época em que Sávio vestiu as cores do Real Madrid custa 110 euros (R$ 711). E era possível encontrar muitos produtos da parceria entre o clube merengue e a NFL, como camisas, casacos e até urso de pelúcia.

Na maior loja do Santiago Bernabeu, existe uma infinidade de produtos. De utensílios para cachorros até legos. E uma parceria do Real Madrid com uma marca brasileira destinada ao público feminino.

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Coleiras para cachorros são vendidas em loja do Real Madrid no Bernabéu (Foto João Brandão/Lance!)

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