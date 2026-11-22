A comemoração do Boca Juniors pelo título da Copa Sul-Americana virou preocupação. Durante uma entrevista na zona mista do estádio de Barranquilla, na Colômbia, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o volante Paredes desmaiou e precisou de atendimento médico. A cena estava sendo transmitida ao vivo e viralizou nas redes sociais.

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Após o breve desmaio, Paredes acordou e foi caminhando para o vestiário do Boca Juniors. No entanto, pouco depois foi encaminhado para um hospital próximo ao estádio de ambulância para passar por mais exames. Isso fez com o que o retorno do Boca para a Argentina atrasasse.

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De acordo com a imprensa argentina, Paredes teria desmaiado pelo forte calor em Barranquilla. Ele já teria passado mal durante a partida contra o Atlético-MG. O argentino pediu para ser substituído aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Boca já vencia por 2 a 0.

No banco de reservas, Paredes chegou a ser flagrado com um saco de gelo na nuca e sendo abanado por Bareiro e Battaglia com camisas para tentar diminuir a sensação de calor em Barranquilla.

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— Cruzei com ele (Paredes) na entrada do vestiário. É verdade que, no final do primeiro tempo, ele teve uma queda de rendimento e estava se sentindo cansado. Depois do intervalo, melhorou um pouco, mas, aos dez minutos, dava para ver que ele estava com dificuldade para conduzir a bola para os lados. Ele é muito honesto e pediu para ser substituído. Acabei de ficar sabendo que ele teve um mal-estar — disse Arruabarrena em coletiva.

Com a bola rolando, o Boca Juniors contou com gols de Ascacíbar e Merentiel para ficar com o seu terceiro título da Copa Sul-Americana. O clube já havia conquistado a competição em 2004 e 2005.

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