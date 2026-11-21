Doué sofre lesão no joelho, deixa estádio de ambulância e preocupa o PSG para Intercontinental
Atacante sofreu lesão no joelho contra o Nice, e Palmeiras ou Estudiantes pode enfrentar o PSG na Copa Intercontinental
O PSG pode ter perdido Désiré Doué para o restante da temporada. O atacante sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida contra o Nice, neste sábado (21), pela Ligue 1, e deixou o campo de maca. Após a vitória da equipe, o técnico Luis Enrique confirmou a gravidade do problema e demonstrou preocupação com a situação do jogador.
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— Temos que esperar pelos exames de amanhã, mas é uma lesão grave, isso está claro. Pudemos ver pela televisão. É a vida dos jogadores profissionais de alto nível; podemos ver situações assim praticamente todas as rodadas. Temos que aceitar. Tenho certeza de que ele vai se recuperar muito bem e voltará ainda mais forte — afirmou o treinador.
O comandante também revelou que conversou com o atacante no vestiário, mas ressaltou que ainda é necessário aguardar os exames para conhecer a extensão da lesão.
Como foi a lesão de Désiré Doué?
O problema aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Doué tentou um giro com a bola, sofreu uma torção no joelho direito e imediatamente pediu substituição. Segundo o jornal espanhol AS, o movimento provocou preocupação pela intensidade das dores e pela reação do jogador.
O francês deixou o gramado de maca, visivelmente abalado. Antes de se machucar, porém, havia sido decisivo ao marcar o segundo gol do PSG na partida, que começou com vantagem do Nice.
De acordo com a publicação espanhola, existe o temor de que o atacante não volte a jogar nesta temporada. A possibilidade ainda depende da avaliação médica.
PSG já tem desfalque importante no ataque
Caso a previsão de afastamento prolongado se confirme, Luis Enrique terá mais um problema no setor ofensivo. O georgiano Khvicha Kvaratskhelia também está fora de combate após romper os ligamentos durante o confronto contra o Barcelona, pela Champions League.
A lesão de Doué também acende um alerta para a Copa Intercontinental, prevista para dezembro, no Qatar. O PSG poderá enfrentar Palmeiras ou Estudiantes na decisão do torneio, dependendo do resultado da final da Libertadores.
Palmeiras e Estudiantes disputam o título continental no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai. O vencedor terá a oportunidade de encarar o campeão europeu na decisão intercontinental.
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