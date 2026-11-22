Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve desfalcar o PSG pelo restante da temporada. O clube francês confirmou a gravidade da lesão em boletim médico divulgado neste domingo (22), após o atacante se machucar na partida contra o Nice, no sábado (21), pela Ligue 1.

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De acordo com o comunicado, o jogador será submetido a uma cirurgia antes do fim de novembro. A recuperação de uma lesão desse tipo costuma exigir vários meses, o que praticamente encerra a participação de Doué na atual temporada.

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Désiré Doué, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito durante a partida da Ligue 1 contra o OGC Nice no sábado, será submetido a uma cirurgia antes do final do mês.

O clube ainda não divulgou uma previsão oficial para o retorno do atacante aos gramados.

Como foi a lesão de Désiré Doué

A lesão aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Doué marcar o segundo gol do PSG na partida. Ao tentar proteger a bola de Sofiane Diop, do Nice, o atacante apoiou a perna direita no gramado e sofreu uma torção no joelho, sem contato com o adversário.

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O francês deixou o campo de maca e chorando. Apesar do susto, o PSG conseguiu vencer por 3 a 2, com gol de Ferran Torres nos minutos finais.

Desfalque para o PSG e a seleção francesa

A recuperação também afastará Doué dos próximos compromissos da seleção francesa. O atacante não estará à disposição para o confronto contra a Espanha, em março, pelas quartas de final da Liga das Nações.

A lesão representa mais um problema para o técnico Luis Enrique. O PSG já não conta com Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho em outubro, durante uma partida contra o Barcelona.

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A lesão de Doué também acende um alerta para a Copa Intercontinental, prevista para dezembro, no Qatar. O PSG poderá enfrentar Palmeiras ou Estudiantes na decisão do torneio, dependendo do resultado da final da Libertadores.

Palmeiras e Estudiantes disputam o título continental no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai. O vencedor terá a oportunidade de encarar o campeão europeu na decisão intercontinental.