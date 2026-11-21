

O Boca Juniors é tricampeão da Copa Sul-Americana! A equipe argentina venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (21), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, e conquistou o título continental. Ascacíbar abriu o placar no primeiro tempo, e Merentiel ampliou no início da etapa final. Com o resultado, a torcida do Galo não escondeu a insatisfação com o vice-campeonato e mandou um recado ao técnico, com cobranças pelo desempenho da equipe na decisão.

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Veja a repercussão

Como foi o jogo

O Boca Juniors controlou as ações durante praticamente todo o primeiro tempo e colocou o Atlético-MG sob pressão desde o início. Com maior posse de bola e presença no campo ofensivo, os argentinos chegaram a balançar as redes com Ascacíbar, mas o lance foi invalidado por impedimento. O gol, porém, não demorou a sair. Aos 15 minutos, Aranda recebeu dentro da área e finalizou. Ruan tentou cortar o chute, mas a bola ficou nos pés de Ascacíbar, que aproveitou a sobra e, desta vez, marcou legalmente. Em desvantagem, o Galo teve dificuldades para reagir e pouco ameaçou o adversário, conseguindo acertar apenas uma finalização em direção ao gol. O Boca ainda criou outras oportunidades para ampliar, mas esbarrou no sistema defensivo atleticano.

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Na segunda etapa, Eduardo Dominguez promoveu uma mudança tripla, colocando Igor Gomes, Preciado e Alan Minda. No entanto, com apenas três minutos da etapa complementar, Villa passou com facilidade por Minda e cruzou para Merentiel ampliar o placar. Mesmo com as mudanças, o Atlético seguiu com muita dificuldade para criar, enquanto o Boca administrava o jogo. A primeira boa chance veio com Bernard, em chute que passou à direita do gol. Ainda assim, os argentinos eram quem assustavam mais. No fim, o Galo que começou sem nenhum centroavante, terminou com Borbas e Cassierra, e nenhuma grande chance na partida.