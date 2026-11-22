Raphinha vira assunto na web após Yamal perder pênalti contra o Villarreal: 'Muito frouxo'
Capitão do Barcelona foi criticado por permitir que o jovem atacante assumisse a cobrança mesmo com a equipe em desvantagem no placar
Raphinha virou alvo de críticas nas redes sociais neste domingo (22) após Lamine Yamal desperdiçar um pênalti na partida entre Barcelona e Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro, capitão da equipe, foi questionado por torcedores por ter permitido que o jovem atacante assumisse a cobrança aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o time catalão já perdia por 2 a 0.
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A discussão ganhou força porque Yamal teria pedido inicialmente para Raphinha bater o pênalti, mas acabou ficando com a responsabilidade. O brasileiro soma 21 cobranças consecutivas convertidas, enquanto o espanhol desperdiçou três das últimas sete penalidades.
Na batida, Yamal tentou colocar a bola no canto direito do goleiro, mas mandou a finalização para fora, raspando a trave. O vento chegou a deslocar a bola da marca do pênalti antes da cobrança (veja abaixo).
Após o erro, torcedores questionaram a decisão de Raphinha de não assumir a penalidade e usaram termos como "frouxo" para criticar a postura do capitão. Hansi Flick, técnico do Barcelona, também foi alvo de comentários por outras decisões durante a partida.
Veja as reações da web com o pênalti perdido
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