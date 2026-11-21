O brasileiro Adyson foi decisivo na vitória de virada do Al-Ittihad Kalba por 3 a 2 sobre o Al Sharjah, neste sábado (21), pela UAE Pro League Sub-23. O atacante marcou o gol que garantiu os três pontos à equipe em um confronto movimentado pelo campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

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Após a partida, o jogador comemorou a reação do time e destacou a importância de ter contribuído diretamente para o resultado.

— Foi uma vitória muito importante para nós, principalmente pela forma como aconteceu. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas nossa equipe mostrou personalidade, não deixou de acreditar mesmo em um cenário adverso e conseguiu buscar a virada. Fico muito feliz por ter marcado o gol que garantiu a vitória e por poder ajudar o Kalba em um momento tão importante da partida. É sempre especial contribuir diretamente para uma vitória, ainda mais contra uma equipe como o Sharjah — comemorou.

Aos 21 anos, Adyson busca consolidar seu espaço no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O atacante iniciou a formação nas categorias de base do América-MG, em 2018, e ganhou destaque no clube. Em 2022, pelo time sub-20, disputou 40 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência. O jogador também passou pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-20.

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Foto: Divulgação/Kalba FC

Em junho de 2025, Adyson foi negociado com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e iniciou sua trajetória no futebol internacional. Depois, passou pelo Al Bataeh antes de chegar ao Al-Ittihad Kalba, em julho de 2026.

O atacante também comentou o momento individual e projetou a sequência da temporada. Para ele, o gol representa um incentivo para continuar evoluindo e aproveitar as oportunidades no clube.

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— Individualmente, esse gol também representa mais confiança e motivação para seguir trabalhando e evoluindo. Estou em um momento de crescimento no futebol dos Emirados Árabes Unidos, buscando aproveitar cada oportunidade para mostrar meu trabalho e ajudar o grupo. Sei que ainda tenho muito a desenvolver, mas tenho trabalhado diariamente para corresponder às expectativas. Essa vitória nos dá confiança para a sequência da competição, mas precisamos manter os pés no chão, seguir focados e continuar fazendo o nosso melhor em cada partida. Quero ajudar o Kalba a alcançar seus objetivos e construir uma grande temporada — completou.