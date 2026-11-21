Quem é Carlos Espí, atacante que decidiu para o Real Madrid com ajuda de Vini Jr e salvou Mourinho
Centroavante chegou do Levante em julho, ainda não foi titular em 12 partidas pelo clube e marcou o gol da vitória sobre o Celta de Vigo nos minutos finais
Carlos Espí foi decisivo na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, neste sábado (21), no Santiago Bernabéu, pela LaLiga. O atacante marcou o gol da virada aos 85 minutos, depois de sair do banco de reservas, e garantiu três pontos importantes para a equipe de José Mourinho.
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Contratado em julho deste ano, o espanhol soma quatro gols em 12 partidas pelo Real. Apesar de ainda não ter começado nenhum desses jogos como titular, vem aproveitando o espaço recebido no elenco.
Quem é Carlos Espí?
Nascido em Tavernes de la Valldigna, na Comunidade Valenciana, na Espanha, Carlos Espí começou sua trajetória nas categorias de base do Levante, em 2022, depois de passar pelo Alzira. O atacante estreou profissionalmente pelo time B do clube em novembro de 2023 e marcou seu primeiro gol poucos dias depois.
A estreia na equipe principal aconteceu em fevereiro de 2024, contra o Racing de Ferrol, pela Segunda Divisão espanhola. Na temporada 2024/25, passou a integrar com mais frequência o elenco profissional e marcou seis gols na campanha que terminou com o acesso do Levante à elite nacional.
Na primeira divisão, Espí marcou seu primeiro gol em janeiro de 2026, na vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla. O desempenho também rendeu reconhecimento individual: foi eleito o melhor jogador sub-23 da LaLiga na temporada 2025/26 e recebeu o prêmio de jogador do mês em março.
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Contratação do Real Madrid
Em 30 de julho de 2026, o Real Madrid anunciou a contratação de Carlos Espí junto ao Levante por 25 milhões de euros. O atacante assinou contrato até 2031.
Um dos primeiros momentos de destaque pelo novo clube aconteceu em agosto, quando marcou nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, também depois de entrar no segundo tempo. Na ocasião, garantiu o resultado na reestreia de Mourinho no comando da equipe.
Como foi o jogo
O Celta de Vigo começou melhor e abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, Williot Swedberg cruzou rasteiro para Pablo Durán completar na área e colocar os visitantes em vantagem.
O Real Madrid teve dificuldades para encontrar espaços diante da marcação adversária. Aos 40 minutos, Mbappé teve a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti, mas mandou a bola por cima do gol.
Na volta do intervalo, Mourinho promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe. Vini Jr, Federico Valverde e Marc Cucurella entraram em campo, e o Real passou a pressionar mais.
Aos 66 minutos, Vini iniciou a jogada pela esquerda e encontrou Mbappé na entrada da área. O francês ajeitou para Jude Bellingham, que finalizou de primeira e deixou tudo igual no Bernabéu.
Na reta final, Mourinho também colocou Endrick e Carlos Espí em campo. Aos 85 minutos, Vini cruzou pela esquerda, e Espí cabeceou para a defesa de Radu. No rebote, o atacante chegou antes da marcação e mandou para o fundo da rede, fechando a virada por 2 a 1.
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