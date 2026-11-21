Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (21/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os destaques ficam por conta do confronto entre Atlético-MG e Boca Juniors, pela final da Sul-Americana, e dos duelos pelo Campeonato Brasileiro, com Palmeiras x Flamengo, Bahia x Coritiba e Chapecoense x Cruzeiro.
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A agenda também conta com grandes jogos do futebol europeu, incluindo Newcastle x Arsenal, Manchester City x Fulham, Real Madrid x Celta de Vigo e Nice x PSG.
Campeonato Brasileiro
16h30 — Palmeiras x Flamengo
Onde passa: Ge TV, Globo e Premiere
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17h — Bahia x Coritiba
Onde passa: Premiere
21h — Chapecoense x Cruzeiro
Onde passa: Premiere
CONMEBOL Sul-Americana
19h30 — Atlético-MG x Boca Juniors
Onde passa: SBT, ESPN, YouTube do SBT Sports e Disney+
Premier League
9h30 — Manchester City x Fulham
Onde passa: ESPN e Disney+
12h — Bournemouth x Nottingham Forest
Onde passa: YouTube da ESPN Brasil e Disney+
12h — Chelsea x Leeds United
Onde passa: ESPN e Disney+
12h — Aston Villa x Sunderland
Onde passa: Disney+
12h — Tottenham x Ipswich Town
Onde passa: Disney+
14h30 — Newcastle x Arsenal
Onde passa: YouTube da CazéTV e Disney+
LaLiga
10h — Alavés x Deportivo La Coruña
Onde passa: YouTube da CazéTV
12h15 — Rayo Vallecano x Valencia
Onde passa: YouTube da CazéTV
14h30 — Sevilla x Real Betis
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
17h — Real Madrid x Celta de Vigo
Onde passa: YouTube da CazéTV
Bundesliga
11h30 — Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil, YouTube da Jovem Pan Esportes, SportyNet e OneFootball
11h30 — Union Berlin x RB Leipzig
Onde passa: YouTube da CazéTV e OneFootball
11h30 — Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball
11h30 — Elversberg x Freiburg
Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball
11h30 — Bayer Leverkusen x Paderborn
Onde passa: YouTube da Romário TV e OneFootball
14h30 — Schalke 04 x Stuttgart
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil, SporTV 2, SportyNet e OneFootball
2. Bundesliga
9h — Hannover 96 x Greuther Fürth
Onde passa: OneFootball
9h — Nürnberg x Eintracht Braunschweig
Onde passa: OneFootball
9h — Wolfsburg x Holstein Kiel
Onde passa: YouTube da Jovem Pan Esportes e OneFootball
16h30 — St. Pauli x Bochum
Onde passa: OneFootball
Serie A Italiana
11h — Lazio x Lecce
Onde passa: ESPN 3 e Disney+
11h — Como 1907 x Cagliari
Onde passa: Disney+
14h — Parma x Roma
Onde passa: ESPN e Disney+
16h45 — Napoli x Torino
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
Ligue 1
13h15 — Nice x PSG
Onde passa: YouTube da CazéTV e Xsports
16h45 — Lille x Lyon
Onde passa: YouTube da CazéTV e Xsports
16h45 — RC Lens x Toulouse
Onde passa: YouTube da CazéTV
16h45 — Monaco x Auxerre
Onde passa: YouTube da CazéTV
16h45 — Strasbourg x Brest
Onde passa: YouTube da CazéTV
Eredivisie
12h30 — NEC Nijmegen x PSV
Onde passa: Disney+
14h45 — Feyenoord x Excelsior
Onde passa: Disney+
Championship
9h30 — Millwall x Queens Park Rangers
Onde passa: Disney+
12h — Wolverhampton x Charlton
Onde passa: Disney+
Campeonato Belga
12h — Charleroi x Sint-Truiden
Onde passa: DAZN
16h45 — Mechelen x Club Brugge
Onde passa: DAZN
Campeonato Turco
10h — Galatasaray x Samsunspor
Onde passa: Disney+
13h — Kocaelispor x Fenerbahçe
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
Campeonato Tcheco
11h — Sigma x Slavia Praga
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Campeonato Sérvio
10h — Estrela Vermelha x Radnik Surdulica
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Campeonato Russo
11h30 — Rubin Kazan x Zenit
Onde passa: Xsports
13h45 — CSKA Moscow x Akhmat Grozny
Onde passa: BandSports
Liga Suíça
14h — Young Boys x Thun
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Serie B Italiana
15h30 — Empoli x Pisa
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
A-League
1h — Auckland FC x Melbourne Victory
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
3h — Central Coast Mariners x Perth Glory
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
MLS
16h — New England Revolution x Philadelphia Union
Onde passa: Apple TV
18h — FC Dallas x Portland Timbers
Onde passa: Apple TV
20h — Inter Miami x Columbus Crew
Onde passa: Apple TV
Liga MX
20h — Santos Laguna x León
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
Campeonato Venezuelano
18h30 — Deportivo Táchira x Caracas
Onde passa: YouTube da Liga FUTVE
Copa do Mundo FIFA Sub-17
12h — Brasil x Irlanda
Onde passa: YouTube da CazéTV e SporTV
Paulistão Feminino
11h — São Paulo x Santos
Onde passa: YouTube da CazéTV, Record News e HBO Max
Campeonato Pernambucano
16h — Petrolina x América-PE
Onde passa: YouTube da TV FPF-PE
17h — Central x Íbis
Onde passa: YouTube da TV FPF-PE
Copa Paraná
15h30 — Paraná Clube x Athletico-PR B
Onde passa: YouTube da Federação Paranaense
Bundesliga Feminina
8h — Eintracht Frankfurt x Hamburgo
Onde passa: DAZN
Campeonato Inglês Feminino
9h45 — Liverpool x Chelsea
Onde passa: Xsports
NWSL
22h — Washington Spirit x Kansas City Current
Onde passa: Xsports e Disney+
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