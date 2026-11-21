Um lance envolvendo Flaco López gerou reclamações entre torcedores do Palmeiras durante o confronto contra o Flamengo, neste sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o atacante caiu na área após uma tentativa de finalização e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

➡️ Veja gol em Palmeiras x Flamengo: Arias abre o placar

Na jogada, o Palmeiras puxou um contra-ataque rápido. Arias tocou para Vitor Roque, que avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Flaco López tentou finalizar, mas furou a bola e caiu na sequência, reclamando de uma possível infração.

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A arbitragem, no entanto, não assinalou a penalidade, provocando indignação entre torcedores palmeirenses nas redes sociais. Alguns internautas demonstraram revolta com a decisão e questionaram a atuação do árbitro no lance.

Veja a repercussão:

Como chegam os times?

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.

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O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

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O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

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