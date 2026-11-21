Imprensa europeia repercute título do Flamengo e conquista de Leonardo Jardim
Jornais de Portugal e da Espanha destacaram o título rubro-negro e o feito do treinador português; Samuel Lino também ganhou espaço
A conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro repercutiu na imprensa europeia neste sábado (21). Jornais de Portugal e da Espanha destacaram o título rubro-negro, confirmado após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, e a conquista de Leonardo Jardim, que se tornou mais um treinador português a levantar o troféu no futebol brasileiro.
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Em Portugal, o jornal A Bola chamou atenção para o cenário da conquista e publicou a manchete: "Jardim é campeão pelo Flamengo na casa de Abel Ferreira!". A publicação fez referência ao fato de o título ter sido confirmado justamente no estádio do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, compatriota do treinador rubro-negro.
O Notícias ao Minuto também deu destaque ao feito de Jardim. O portal publicou uma reportagem com o título "Leonardo Jardim é o quarto luso campeão no Brasil, no seu pentacampeonato" e outra sobre a trajetória de técnicos portugueses no país: "Jardim, mais um português que cruzou o Atlântico para conquistar o Brasil".
A publicação ainda relembrou o papel de Jorge Jesus na aproximação entre os treinadores portugueses e o futebol brasileiro. Com o título de Jardim, os técnicos de Portugal chegaram à quinta conquista do Brasileirão em oito anos.
O portal destacou que Jesus abriu caminho para outros compatriotas e que Abel Ferreira também tentou conquistar o título nesta temporada, mas terminou com o vice-campeonato.
Imprensa espanhola destaca Samuel Lino
Na Espanha, o desempenho de Samuel Lino na decisão também recebeu atenção. O AS publicou a manchete "Samu Lino vale una liga", em referência ao gol do atacante, que teve papel decisivo na campanha do Flamengo.
O Marca também destacou o brasileiro naturalizado português e escreveu: "O Flamengo sagrou-se campeão do Brasileirão graças a um gol de Samuel Lino".
Com o resultado diante do Palmeiras, o Flamengo confirmou o título nacional e colocou Leonardo Jardim entre os treinadores portugueses que conquistaram o Campeonato Brasileiro.
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