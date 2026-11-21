O futuro de Richarlison no Tottenham pode ser definido na próxima janela de transferências. O Trabzonspor, da Turquia, voltou a demonstrar interesse na contratação do atacante brasileiro e acompanha a situação do jogador para janeiro. Segundo o jornal inglês "iNews", o clube londrino está disposto a negociar o atleta por cerca de 10 milhões de libras (aproximadamente R$ 70 milhões).

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Richarlison está aberto a uma transferência e não faz parte dos planos imediatos do técnico Roberto De Zerbi. O brasileiro ficou fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League, e sua última participação pela equipe foi em um amistoso da seleção sub-21 no Jersey Mike's Trophy.

O Trabzonspor já havia demonstrado interesse no atacante durante a última janela, assim como o Vasco, clube que o revelou no futebol brasileiro. Um possível retorno ao Everton também chegou a ser cogitado, mas questões financeiras impediram o avanço das conversas.

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Até o momento, não há acordo entre Tottenham e Trabzonspor. As negociações devem envolver, além do valor da transferência, as condições para que Richarlison tenha espaço na equipe turca e suas expectativas salariais.

Situação de Richarlison no Tottenham

A ausência de Richarlison na lista de inscritos para a Premier League não teria sido uma decisão direta de De Zerbi. Ainda assim, o treinador já fez críticas públicas ao comportamento do brasileiro, afirmando que, em algumas ocasiões, o atacante demonstra vontade de deixar o clube.

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Recentemente, Richarlison também chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar uma declaração de Duncan Ferguson, ex-atacante do Everton, que questionava a ausência de um jogador com suas características na equipe.

A situação aumenta as possibilidades de uma saída em janeiro. Com o Tottenham disposto a aceitar uma proposta na casa dos 10 milhões de libras, o Trabzonspor voltou a avaliar a contratação do brasileiro.