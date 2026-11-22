Barcelona x Villarreal: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Villarreal: pela 13ª rodada da La Liga 2026/2027.
A bola volta a rolar em LALIGA 2026/27. O Barcelona recebe o Villarreal neste domingo (22), às 10h (de Brasília), no Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Líder da competição, com 33 pontos, o time catalão busca a quarta vitória consecutiva na temporada para manter a vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado. Do outro lado, o Villarreal ocupa a oitava posição, com 15 pontos, e tenta ganhar regularidade para se aproximar da parte de cima da tabela. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Barcelona chega embalado por uma sequência de bons resultados. Desde a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, em 25 de outubro, a equipe comandada por Hansi Flick venceu Alavés, Aston Villa e Atlético de Madrid. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre os colchoneros, fora de casa, antes da pausa para a Data Fifa.
Com 33 pontos, o Barça lidera LALIGA, três à frente do Real Madrid. Em 12 partidas, são 11 vitórias e apenas uma derrota. A equipe também possui o melhor ataque da competição, com 48 gols marcados. Um dos principais destaques é o brasileiro Raphinha, que soma 19 gols em 14 jogos pelo clube e lidera a artilharia do Campeonato Espanhol.
Para o confronto no Camp Nou, Hansi Flick não poderá contar com Bardghji, Espart e Rodri, que estão lesionados. Christensen, Koundé e Dani Olmo são dúvidas para a partida.
O Villarreal, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 15 pontos, e busca maior regularidade na temporada. Antes da Data Fifa, a equipe comandada por Íñigo Pérez venceu o Getafe por 2 a 0, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas, incluindo uma goleada por 6 a 0 para o Paris Saint-Germain, pela Champions League.
Apesar da diferença na classificação, o retrospecto recente exige atenção dos catalães. As últimas quatro vitórias do Villarreal sobre o Barcelona aconteceram fora de casa. Na temporada passada, entretanto, os culés venceram os dois confrontos entre as equipes pelo Campeonato Espanhol, incluindo um triunfo por 4 a 1 no último encontro, em fevereiro.
Para o duelo deste domingo, o Villarreal não contará com Diatta, lesionado. Akhomach, Foyth e Gerard Moreno são dúvidas.
Ficha técnica
BARCELONA X VILLARREAL
- 🏆 Competição: 13ª rodada do Campeonato Espanhol (LALIGA) 2026/27
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick): Joan García; Farinas, Éric García, Gerard Martín e Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.
Villarreal (Técnico: Íñigo Pérez): Gulacsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga e Romero; Macía, Gueye e Comesaña; Moleiro, Mikautadze e Buchanan.
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