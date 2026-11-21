Ex-Fluminense supera Haaland, assume liderança na Premier League e vive fase artilheira
Atacante brasileiro marcou novamente pelo Bournemouth e ampliou sequência positiva
Evanilson vive um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol inglês. Neste sábado (21), o atacante brasileiro balançou as redes na vitória do Bournemouth por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela 11ª rodada da Premier League, e alcançou o topo do ranking de participações em gols do campeonato. Com o resultado, o jogador ultrapassou Erling Haaland, do Manchester City, e assumiu a liderança isolada da estatística.
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O brasileiro chegou a dez participações diretas em gols na competição, sendo seis gols e quatro assistências. Haaland aparece logo atrás, com nove, enquanto João Pedro, do Chelsea, soma oito. Outro dado que chama a atenção é a regularidade de Evanilson: o atacante marcou nas últimas seis rodadas consecutivas da Premier League.
O gol diante do Nottingham Forest saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de receber a bola dentro da área, o brasileiro finalizou no ângulo e abriu o placar para os visitantes. Nos acréscimos da etapa inicial, Justin Kluivert marcou o segundo e confirmou a vitória dos Cherries.
Evanilson comemora evolução no Bournemouth
A participação ofensiva do brasileiro também aparece nos números gerais da temporada. Em 14 partidas disputadas, Evanilson soma oito gols e cinco assistências, consolidando sua importância no setor ofensivo da equipe inglesa.
Após a partida, o atacante destacou a mudança em sua função dentro de campo e a maior liberdade para atuar próximo à área adversária.
— Essa vem sendo uma temporada muito abençoada. No ano passado, pelo estilo de jogo do treinador, eu acabava saindo mais da área para ajudar na construção, mas sempre buscando contribuir coletivamente. Agora estou tendo mais liberdade para pisar na área, então os gols e assistências acabam saindo naturalmente como consequência do trabalho — afirmou.
O brasileiro também comemorou o momento coletivo do Bournemouth, mas ressaltou que a equipe ainda tem uma longa trajetória pela frente na temporada.
— Fico muito feliz por essa sequência de vitórias e por estar ajudando o time a brigar na parte de cima, mas sabemos que ainda temos uma longa caminhada pela frente — completou.
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