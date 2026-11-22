Lamine Yamal se redime, comanda reação, e Barcelona vira sobre o Villarreal após sair perdendo por 2 a 0
Equipe saiu atrás no placar por 2 a 0, viu Yamal desperdiçar pênalti, mas buscou reação na segunda etapa
Após um susto no início da partida, o Barcelona reagiu e venceu o Villarreal por 3 a 2 neste domingo (22), no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada de La Liga. A equipe de Hansi Flick saiu perdendo por dois gols nos primeiros seis minutos, mas contou com uma grande atuação de Lamine Yamal na etapa final para buscar a virada.
Com o resultado, o Barcelona chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol e manteve a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que venceu o Celta de Vigo no sábado (21). O próximo compromisso da equipe será pela Champions League, contra o Slavia Praga, na quarta-feira (25), em Praga.
Já o Villarreal permanece na parte de cima da tabela, mas perdeu a oportunidade de se aproximar das primeiras posições. A equipe também volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Slavia Praga, pela Champions League.
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Como foi o jogo entre Barcelona e Villarreal
Primeiro tempo
O Villarreal abriu o placar logo aos 4 minutos com Tajon Buchanan, que finalizou com o pé direito de fora da área no lado direito do gol. Dois minutos depois, Tani Oluwaseyi ampliou para o visitante com um chute de pé esquerdo no centro do gol, após assistência de Alberto Moleiro em contra-ataque.
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O Barcelona tentou reagir com chances de Lamine Yamal, Eric García e João Cancelo, mas não conseguiu balançar as redes. O Villarreal também teve oportunidades, com Pape Gueye e Alex Freeman, e recebeu cartões amarelos para Pape Gueye e Alberto Moleiro. O primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 0 para o Villarreal.
Segundo tempo
Na etapa final, o Barcelona voltou pressionando e conseguiu diminuir aos 56 minutos com Gerard Martín, que marcou de cabeça após assistência de Pedri em escanteio. Quatro minutos depois, Fermín López deixou tudo igual com um chute de pé esquerdo, assistido por Lamine Yamal. O Villarreal respondeu com gol de Pau Navarro aos 66 minutos, mas o Barcelona buscou a virada. Substituições ocorreram nas duas equipes, incluindo as entradas de Anthony Gordon e Dani Olmo pelo Barcelona, e Carlos Maciá, Sergi Cardona, Nicolas Pepe, Ayoze Pérez e Santiago Mouriño pelo Villarreal. O jogo terminou com vitória do Barcelona por 3 a 2.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡 A virada do Barcelona no segundo tempo foi decisiva para a conquista dos três pontos, com gols rápidos que mudaram o panorama da partida.
Ficou abaixo 📉 O Villarreal sofreu com a expulsão de Pau Navarro aos 92 minutos, que recebeu o segundo cartão amarelo, prejudicando a equipe nos minutos finais.
Deu aula 👍 Gerard Martín foi fundamental para o Barcelona, marcando o gol que iniciou a reação da equipe.
Deu aula 👍 Fermín López também se destacou ao marcar o gol de empate, contribuindo para a virada do time da casa.
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Villarreal
🏆 La Liga 2026/2027 – 13ª rodada
📆 Quarta-feira (22), às 10h (de Brasília)
📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona (Espanha)
🥅 Gols: Tajon Buchanan (VIL), 4'/1ºT (0-1); Tani Oluwaseyi (VIL), 6'/1ºT (0-2); Gerard Martín (FCB), 56'/2ºT (1-2); Fermín López (FCB), 60'/2ºT (2-2); Pau Navarro (VIL), 66'/2ºT (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Pape Gueye (VIL); Alberto Moleiro (VIL); Pau Navarro (VIL); Alex Freeman (VIL); Carlos Romero (VIL); Raphinha (FCB); Marc Bernal (FCB)
🟥 Cartão vermelho: Pau Navarro (VIL)
Barcelona
Técnico: H. Flick
Joan García; João Cancelo; F. de Jong; Gerard Martín; Eric García; Pedri; Marc Bernal; Fermín López; Karim Adeyemi; Raphinha; Lamine Yamal.
Entraram: Anthony Gordon; J. Koundé; Dani Olmo; Gavi.
Villarreal
Técnico: Iñigo Pérez
P. Gulácsi; Carlos Romero; Renato Veiga; Pau Navarro; Alex Freeman; Alberto Moleiro; Pape Gueye; Santi Comesaña; Tajon Buchanan; Georges Mikautadze; Tani Oluwaseyi.
Entraram: Sergi Cardona; Carlos Maciá; S. Mouriño; N. Pepe; Ayoze Pérez.
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