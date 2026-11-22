Bayern se preocupa com novo desmaio de Musiala e declarações sobre contrato geram reação
Meia alemão sofreu novo episódio relacionado a uma disfunção neurológica; FIFPRO criticou publicamente os dirigentes do clube e pediu proteção ao jogador
Jamal Musiala voltou a preocupar o Bayern de Munique após sofrer um novo episódio de desmaio na última segunda-feira. De acordo com o jornal alemão "Bild", o meia de 23 anos teve uma recaída relacionada à disfunção neurológica que provoca os episódios. O caso aconteceu no mesmo dia em que a diretoria do clube se reuniu para discutir a situação do jogador.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Este é o segundo episódio desde que Musiala desmaiou durante um amistoso, em meados de agosto. Desde então, o departamento médico do Bayern tenta encontrar uma medicação capaz de controlar a condição sem comprometer o desempenho do atleta. A dificuldade no tratamento aumentou a preocupação dos dirigentes e abriu espaço para questionamentos sobre o futuro do jogador no clube.
Dirigentes do Bayern falam sobre futuro de Musiala
Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual integrante do conselho de supervisão do Bayern, demonstrou preocupação com a possibilidade de Musiala não recuperar o nível apresentado antes dos problemas de saúde. O dirigente também mencionou o contrato do meia, que envolve valores elevados.
— Jamal tem um problema de saúde, e todos sabem disso. Também é sabido que ele tem um contrato que envolve quantias muito significativas de dinheiro. Como clube, temos que considerar como lidar com essa situação. Acho que isso é responsável e perfeitamente normal. Suspeitamos que será difícil para ele retornar ao seu nível anterior. Temos que conversar com seu agente e sua família. Uma decisão precisa ser tomada — afirmou.
O atual CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, tentou diminuir a pressão sobre o jogador. Após a assembleia de acionistas, no último sábado, o dirigente afirmou que o clube pretende respeitar o tempo necessário para a recuperação.
— Todos nós queremos que Jamal volte a ser o Jamal que era. Ele precisa de tempo para recuperar a sua antiga forma. Já dissemos isso várias vezes. Temos que dar-lhe esse tempo. E depois veremos como as coisas estarão no início do próximo ano — declarou.
FIFPRO critica postura dos dirigentes
As declarações de Rummenigge provocaram uma reação da FIFPRO, sindicato internacional dos jogadores de futebol. A entidade criticou a exposição pública da situação contratual de Musiala e interpretou as manifestações dos dirigentes como uma tentativa coordenada de pressionar o atleta e seus representantes antes de uma eventual negociação.
A FIFPRO afirmou que um clube da dimensão do Bayern deveria tratar o assunto com discrição e colocou o bem-estar do jogador como prioridade. A entidade também alertou que a incerteza sobre o contrato pode prejudicar a saúde mental de Musiala durante o processo de recuperação.
O sindicato defendeu que eventuais questionamentos sobre o vínculo sejam discutidos em particular e reforçou que os contratos devem ser respeitados.
Mais LANCE!
Raphinha vira assunto na web após Yamal perder pênalti contra o Villarreal: 'Muito frouxo'
Capitão do Barcelona foi criticado por permitir que o jovem atacante assumisse a cobrança mesmo com a equipe em desvantagem no placar
Mourinho confirma Vini Jr como titular do Real Madrid contra o PSV: 'Sem perguntas'
Técnico encerrou as dúvidas sobre a escalação do brasileiro para a Champions após vitória sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol
Désiré Doué rompe ligamento cruzado, passa por cirurgia e deve perder o restante da temporada
Atacante do PSG sofreu a lesão no joelho direito durante partida contra o Nice e também ficará fora dos próximos compromissos da seleção francesa
Gabriel Vasconcelos relembra convivência com Seedorf no Milan: 'Personalidade forte e convicção'
Ao L!, goleiro que trabalhou com holandês em 2014 destacou as cobranças, a proximidade com o elenco e a mentalidade vencedora do atual técnico do Corinthians
Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Liverpool x Manchester United: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
Barcelona x Villarreal: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Villarreal: pela 13ª rodada da La Liga 2026/2027.
Paredes desmaia durante entrevista após título do Boca na Sul-Americana; veja vídeo
Volante precisou de atendimento médico e foi encaminhado para hospital
Messi agride ex-São Paulo, e Inter Miami perde na MLS; veja o vídeo
Craque argentino se irritou após cera de adversário durante playoff da MLS
Torcida do Atlético-MG manda recado para Eduardo Dominguez após vice
Argentinos venceram o Galo por 2 a 0 em Barranquilla
Ex-Fluminense supera Haaland, assume liderança na Premier League e vive fase artilheira
Atacante brasileiro marcou novamente pelo Bournemouth e ampliou sequência positiva
Quem é Carlos Espí, atacante que decidiu para o Real Madrid com ajuda de Vini Jr e salvou Mourinho
Centroavante chegou do Levante em julho, ainda não foi titular em 12 partidas pelo clube e marcou o gol da vitória sobre o Celta de Vigo nos minutos finais
Imprensa europeia repercute título do Flamengo e conquista de Leonardo Jardim
Jornais de Portugal e da Espanha destacaram o título rubro-negro e o feito do treinador português; Samuel Lino também ganhou espaço
Brasileiro decide em virada do Kalba e garante vitória sobre o Al Sharjah nos Emirados Árabes
Adyson marcou o gol que confirmou o triunfo por 3 a 2 pela UAE Pro League Sub-23 e destacou a importância do resultado para a sequência da temporada
Doué sofre lesão no joelho, deixa estádio de ambulância e preocupa o PSG para Intercontinental
Atacante sofreu lesão no joelho contra o Nice, e Palmeiras ou Estudiantes pode enfrentar o PSG na Copa Intercontinental
Richarlison volta ao radar de clube turco, e Tottenham define valor
Alvo do Vasco da janela do meio do ano, brasileiro não está nos planos do técnico do Spurs para a próxima temporada
AO VIVO: Acompanhe Atlético-MG x Boca Juniors pela final da Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentam em Barranquilla pela final da Sula
Brasileiros em baixa? Vini Jr e Endrick têm pouco destaque em lojas do Real no Bernabéu
Confira também preços de produtos nos postos de vendas oficiais do Real Madrid
Como assistir a final de Atlético-MG e Boca Juniors no Disney+?
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Ex-Santos decide no último lance, alcança grande marca brilha na Coreia do Sul
Brasileiro chegou a 30 gols pelo FC Anyang e completou 300 partidas como profissional