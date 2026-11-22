Jamal Musiala voltou a preocupar o Bayern de Munique após sofrer um novo episódio de desmaio na última segunda-feira. De acordo com o jornal alemão "Bild", o meia de 23 anos teve uma recaída relacionada à disfunção neurológica que provoca os episódios. O caso aconteceu no mesmo dia em que a diretoria do clube se reuniu para discutir a situação do jogador.

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Este é o segundo episódio desde que Musiala desmaiou durante um amistoso, em meados de agosto. Desde então, o departamento médico do Bayern tenta encontrar uma medicação capaz de controlar a condição sem comprometer o desempenho do atleta. A dificuldade no tratamento aumentou a preocupação dos dirigentes e abriu espaço para questionamentos sobre o futuro do jogador no clube.

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Dirigentes do Bayern falam sobre futuro de Musiala

Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual integrante do conselho de supervisão do Bayern, demonstrou preocupação com a possibilidade de Musiala não recuperar o nível apresentado antes dos problemas de saúde. O dirigente também mencionou o contrato do meia, que envolve valores elevados.

— Jamal tem um problema de saúde, e todos sabem disso. Também é sabido que ele tem um contrato que envolve quantias muito significativas de dinheiro. Como clube, temos que considerar como lidar com essa situação. Acho que isso é responsável e perfeitamente normal. Suspeitamos que será difícil para ele retornar ao seu nível anterior. Temos que conversar com seu agente e sua família. Uma decisão precisa ser tomada — afirmou.

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O atual CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, tentou diminuir a pressão sobre o jogador. Após a assembleia de acionistas, no último sábado, o dirigente afirmou que o clube pretende respeitar o tempo necessário para a recuperação.

— Todos nós queremos que Jamal volte a ser o Jamal que era. Ele precisa de tempo para recuperar a sua antiga forma. Já dissemos isso várias vezes. Temos que dar-lhe esse tempo. E depois veremos como as coisas estarão no início do próximo ano — declarou.

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FIFPRO critica postura dos dirigentes

As declarações de Rummenigge provocaram uma reação da FIFPRO, sindicato internacional dos jogadores de futebol. A entidade criticou a exposição pública da situação contratual de Musiala e interpretou as manifestações dos dirigentes como uma tentativa coordenada de pressionar o atleta e seus representantes antes de uma eventual negociação.

A FIFPRO afirmou que um clube da dimensão do Bayern deveria tratar o assunto com discrição e colocou o bem-estar do jogador como prioridade. A entidade também alertou que a incerteza sobre o contrato pode prejudicar a saúde mental de Musiala durante o processo de recuperação.

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O sindicato defendeu que eventuais questionamentos sobre o vínculo sejam discutidos em particular e reforçou que os contratos devem ser respeitados.