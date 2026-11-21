Messi agride ex-São Paulo, e Inter Miami perde na MLS; veja o vídeo
Craque argentino se irritou após cera de adversário durante playoff da MLS
Lionel Messi teve uma noite complicada na MLS. Nesta sábado (21), jogando em casa, o Inter Miami perdeu por 3 a 0 para o Columbus Crew pelo primeiro jogo da primeira rodada dos playoffs da liga americana. Para completar, o craque argentino ainda se envolveu em uma confusão com Gonzalo Tapia, chileno ex-São Paulo.
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No fim do primeiro tempo, quando o Columbus Crew já vencia por 1 a 0, com gol de Tapia, e pouco depois do Inter Miami ter o zagueiro Gonzalo Luján expulso, Messi cai em uma provocação do chileno. O atacante, que está emprestado pelo São Paulo, tentou impedir que o camisa 10 cobrasse um lateral de forma rápida. Messi se irritou e jogou a bola no rosto de Tapia.
Apesar da agressão, Messi recebeu apenas um cartão amarelo, o mesmo recebido por Tapia por atrasar a retomada do jogo pelo argentino.
Na etapa final, Habroune ainda ampliou o placar e Tapia ainda fechou o placar fazendo 3 a 0 para o Columbus Crew.
Como o playoff da MLS é disputado em uma série melhor de três, o Inter Miami precisa vencer o segundo jogo, fora de casa, independente do placar, para forçar um terceiro jogo entre as equipes.
Contratado em 2025 pelo São Paulo, Tapia foi emprestado ao Columbus Crew em agosto deste ano, com contrato até o meio de 2027. Ele tem vínculo com o Tricolor paulista válido até o final de 2029. O acordo com o clube norte-americano tem uma cláusula de compra no valor de US$ 1,5 milhão (R$ 8,8 milhões, na cotação atual). Pelo São Paulo, foram 43 jogos disputados e oito gols marcados.
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