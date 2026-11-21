O empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (21), no Nubank Parque, confirmou o título do Campeonato Brasileiro para o Rubro-Negro, que precisava de apenas um ponto para garantir a conquista matemática do decampeonato. Após o apito final, torcedores palmeirenses direcionaram críticas a Abel Ferreira nas redes sociais, principalmente pelas substituições realizadas durante a partida, que, na avaliação dos internautas, contribuíram para a queda de rendimento da equipe.

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As reclamações se intensificaram principalmente após Abel mexer no time e, na avaliação dos torcedores, recuar o Palmeiras em um momento importante do confronto. A entrada de Pacheco também virou alvo de questionamentos, enquanto internautas criticaram a saída de peças do meio-campo e do ataque.

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O resultado teve peso ainda maior na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisava pontuar para confirmar a conquista nacional e aproveitou o empate para assegurar o campeonato, frustrando as chances de reação do Palmeiras na reta final.

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O cenário também aumentou a cobrança sobre Abel Ferreira, especialmente porque o Palmeiras chegou a abrir sete pontos de vantagem sobre o Flamengo ao longo da temporada, mas viu o rival crescer na disputa e assumir o protagonismo na corrida pelo título.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.