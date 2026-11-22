A bola volta a rolar na Premier League 2026/27. O Liverpool recebe o Manchester United neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília), em Anfield, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos. Os Reds ocupam a quarta colocação, com 18 pontos, e tentam se manter na zona de classificação para a Champions League. Já os Diabos Vermelhos vivem uma crise, estão na zona de rebaixamento, com oito pontos, e terão a estreia do técnico Mauricio Pochettino. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (plano premium). Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo LIV MNU Campeonato Premier League 2026/2027 Data e Hora 22/11/2026, 13:30 Local Anfield - Liverpool Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O Liverpool chega ao clássico após vencer o Crystal Palace por 3 a 1 na rodada passada. Com 18 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação e busca mais um resultado positivo para se manter entre os primeiros colocados da Premier League. O técnico Andoni Iraola minimizou a situação delicada do rival e destacou que espera dificuldades, independentemente do momento vivido pelo Manchester United.

Para o confronto em Anfield, o treinador deve manter a base das últimas partidas. O zagueiro Virgil van Dijk se recuperou de um desgaste muscular e deve estar à disposição. Por outro lado, Bradley, Ekitike, Leoni e Nallo seguem fora por lesão.

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O Manchester United, por sua vez, atravessa um momento complicado. A equipe vem de um empate por 4 a 4 com o Aston Villa e ocupa a zona de rebaixamento, com apenas oito pontos. A sequência de resultados negativos provocou a demissão de Michael Carrick, e o argentino Mauricio Pochettino fará sua estreia no comando dos Diabos Vermelhos.

O novo treinador reconheceu a dificuldade do desafio, mas demonstrou confiança no potencial do elenco. Para o clássico, o United não poderá contar com Dorgu, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Diallo deve assumir a vaga, enquanto Matheus Cunha aparece na outra ponta do ataque. Baleba, Sesko e Ugarte também estão entre os desfalques por problemas físicos.

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Ficha técnica

LIVERPOOL X MANCHESTER UNITED

🏆 Competição: 11ª rodada da Premier League 2026/27 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília) 📍 Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra 📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Gakpo, Isak e Barcola.

Manchester United (Técnico: Mauricio Pochettino): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Mainoo, Tielemans e Bruno Fernandes; Diallo, Mbeumo e Matheus Cunha.

Equipes se enfrentam pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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