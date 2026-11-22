Vini Jr será titular do Real Madrid no confronto com o PSV, na próxima terça-feira (24), pela Champions League. José Mourinho confirmou a presença do atacante brasileiro entre os 11 iniciais após a vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, neste sábado (21), pelo Campeonato Espanhol. O treinador também aproveitou a entrevista coletiva para encerrar as especulações sobre a condição do jogador na equipe.

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— Disse ontem que, para mim, tanto faz se ele é reserva ou titular. Para que não me façam perguntas na segunda-feira e não tenham tanto sobre o que falar, vou ser um menino mau e acabar com a história: ele será titular na terça-feira — afirmou Mourinho.

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Vini Jr participa de virada do Real Madrid

O brasileiro começou a partida contra o Celta de Vigo no banco de reservas, por opção de Mourinho. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Alexander-Arnold, e teve participação importante na vitória merengue.

Vini Jr participou da jogada do primeiro gol, marcado por Bellingham, e deu a assistência para Carlos Espí marcar o gol da virada. O atacante retornou ao Campeonato Espanhol após cumprir quatro jogos de suspensão pela expulsão contra o Villarreal.

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Depois da partida, Mourinho destacou o comprometimento dos jogadores e a importância do ambiente coletivo no elenco do Real Madrid.

— O mérito é deles. É um reconhecimento para eles. São valores humanos: entender que a equipe é mais importante do que qualquer um de nós. Se forem 90 minutos, são 90; se for apenas um, que seja um. Havia jogadores que não entraram em campo, mas, lá do banco, pediam ao árbitro que encerrasse a partida, gritavam para o Vini recuar para defender. São eles que constroem este grupo forte e um vestiário com um ambiente saudável — declarou.

Próximo jogo do Real Madrid

Com Vini Jr confirmado entre os titulares, o Real Madrid enfrenta o PSV na terça-feira (24), pela Champions League. A partida será disputada no Santiago Bernabéu.