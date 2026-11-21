AO VIVO: Acompanhe Atlético-MG x Boca Juniors pela final da Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentam em Barranquilla pela final da Sula
Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana de 2026. A decisão será disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
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Atlético-MG x Boca Juniors
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Dia de decisão na Copa Sul-Americana
Ficha técnica
ATLÉTICO-MG X BOCA JUNIORS — FINAL DA COPA SUL-AMERICANA
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)
- 📺 Onde assistir: SBT, ESPN, Paramount+ e Disney+
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