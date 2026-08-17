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Benzema pode deixar o Al-Hilal após atrito com técnico Simone Inzaghi

A situação ganhou força depois da partida contra o Al-Faisaly

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 11:57
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)
Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

O futuro de Benzema voltou a ser discutido após um episódio com o técnico Simone Inzaghi e o francês pode deixar o Al-Hilal nesta janela de transferências. As informações foram divulgadas pela imprensa espanhola, porém, os detalhes são conflitantes: enquanto a imprensa aponta negociações para uma rescisão, fontes próximas ao jogador afirmam que ele não pretende deixar o clube saudita.

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A situação ganhou força depois da partida contra o Al-Faisaly, disputada na última sexta-feira (14). Benzema foi substituído por Inzaghi e reagiu negativamente à decisão, gesto que rapidamente alimentou especulações sobre um possível desgaste entre o atacante e o treinador.

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Segundo o jornal "Diario AS", porém, a saída não está nos planos de Benzema. Pessoas próximas ao francês indicaram que ele pretende continuar no Al-Hilal, apesar das informações sobre uma possível ruptura do vínculo.

Futuro de Benzema gera versões diferentes

A versão sobre uma possível saída ganhou força após a "Sky Sports" apontar que o relacionamento entre Benzema e Inzaghi havia se deteriorado e que o episódio poderia resultar na saída do atacante nesta janela.

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O AS, por outro lado, apurou que o cenário não é tão definitivo. Embora o Al-Hilal esteja procurando um novo centroavante, Benzema continuaria sendo considerado a principal referência ofensiva da equipe.

Um dos nomes que aparece no radar do clube é o inglês Ollie Watkins, do Aston Villa. A procura por outro atacante, entretanto, não significa necessariamente que Benzema esteja fora dos planos. O clube pode estar buscando alternativas para ampliar as opções do setor.

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A possibilidade de uma nova mudança também reacende uma sequência de episódios envolvendo o francês desde sua chegada ao futebol saudita. Benzema deixou o Al-Ittihad após um período de desgaste e se transferiu para o Al-Hilal no início deste ano, em uma mudança que provocou repercussão dentro da própria liga.

Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal
Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal (Divulgação/Al-Hilal)

Caso as negociações pela saída avancem, existe ainda um obstáculo financeiro importante. Parte do salário de Benzema é bancada pela própria Liga Saudita, o que significa que uma eventual rescisão precisaria envolver não apenas o Al-Hilal, mas também a entidade responsável pelo pagamento.

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Nas primeiras conversas, o atacante teria exigido o recebimento integral dos salários correspondentes ao último ano de seu contrato. A proposta, contudo, foi rejeitada pelo Al-Hilal e pela liga, dificultando um eventual acordo para a saída.

Benzema assinou com o Al-Hilal até junho de 2027, depois de deixar o Al-Ittihad. Antes de chegar ao futebol saudita, o francês construiu uma trajetória de 14 anos no Real Madrid, onde se tornou um dos principais jogadores da história do clube.

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Desde a transferência para o Al-Hilal, o atacante disputou 14 partidas, marcou 10 gols e deu nove assistências. Aos 38 anos, Benzema segue como uma das principais referências ofensivas da equipe, enquanto o clube avalia seus próximos movimentos no mercado.

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