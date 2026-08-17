Benzema pode deixar o Al-Hilal após atrito com técnico Simone Inzaghi
A situação ganhou força depois da partida contra o Al-Faisaly
O futuro de Benzema voltou a ser discutido após um episódio com o técnico Simone Inzaghi e o francês pode deixar o Al-Hilal nesta janela de transferências. As informações foram divulgadas pela imprensa espanhola, porém, os detalhes são conflitantes: enquanto a imprensa aponta negociações para uma rescisão, fontes próximas ao jogador afirmam que ele não pretende deixar o clube saudita.
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A situação ganhou força depois da partida contra o Al-Faisaly, disputada na última sexta-feira (14). Benzema foi substituído por Inzaghi e reagiu negativamente à decisão, gesto que rapidamente alimentou especulações sobre um possível desgaste entre o atacante e o treinador.
Segundo o jornal "Diario AS", porém, a saída não está nos planos de Benzema. Pessoas próximas ao francês indicaram que ele pretende continuar no Al-Hilal, apesar das informações sobre uma possível ruptura do vínculo.
Futuro de Benzema gera versões diferentes
A versão sobre uma possível saída ganhou força após a "Sky Sports" apontar que o relacionamento entre Benzema e Inzaghi havia se deteriorado e que o episódio poderia resultar na saída do atacante nesta janela.
O AS, por outro lado, apurou que o cenário não é tão definitivo. Embora o Al-Hilal esteja procurando um novo centroavante, Benzema continuaria sendo considerado a principal referência ofensiva da equipe.
Um dos nomes que aparece no radar do clube é o inglês Ollie Watkins, do Aston Villa. A procura por outro atacante, entretanto, não significa necessariamente que Benzema esteja fora dos planos. O clube pode estar buscando alternativas para ampliar as opções do setor.
A possibilidade de uma nova mudança também reacende uma sequência de episódios envolvendo o francês desde sua chegada ao futebol saudita. Benzema deixou o Al-Ittihad após um período de desgaste e se transferiu para o Al-Hilal no início deste ano, em uma mudança que provocou repercussão dentro da própria liga.
Caso as negociações pela saída avancem, existe ainda um obstáculo financeiro importante. Parte do salário de Benzema é bancada pela própria Liga Saudita, o que significa que uma eventual rescisão precisaria envolver não apenas o Al-Hilal, mas também a entidade responsável pelo pagamento.
Nas primeiras conversas, o atacante teria exigido o recebimento integral dos salários correspondentes ao último ano de seu contrato. A proposta, contudo, foi rejeitada pelo Al-Hilal e pela liga, dificultando um eventual acordo para a saída.
Benzema assinou com o Al-Hilal até junho de 2027, depois de deixar o Al-Ittihad. Antes de chegar ao futebol saudita, o francês construiu uma trajetória de 14 anos no Real Madrid, onde se tornou um dos principais jogadores da história do clube.
Desde a transferência para o Al-Hilal, o atacante disputou 14 partidas, marcou 10 gols e deu nove assistências. Aos 38 anos, Benzema segue como uma das principais referências ofensivas da equipe, enquanto o clube avalia seus próximos movimentos no mercado.
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