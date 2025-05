Newcastle vence Chelsea e incendeia briga por vaga na Champions

Na manhã deste domingo (11), o Newcastle conquistou uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Chelsea, em partida válida pela 36ª rodada da Premier League. Com gols de Sandro Tonali logo aos dois minutos e Bruno Guimarães no final da partida, nos acréscimos do segundo tempo, os Magpies subiram para a 3ª colocação e seguem firmes na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.

O triunfo no St. James' Park foi ainda mais significativo graças ao tropeço do Manchester City no sábado (10), quando empatou com o Southampton fora de casa. Com isso, o time comandado por Eddie Howe chegou aos 66 pontos — um a mais que os Citizens — e dependerá agora de um tropeço do Arsenal, que visita o já campeão Liverpool em Anfield, para manter a posição na tabela.

O brasileiro Bruno Guimarães marcou o gol que confirmou a vitória do Newcastle contra o Chelsea e deu força para os Magpies na disputa por uma vaga na Champions League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Até este momento, seis equipes disputam as quatro vagas restantes via Premier League para a Champions League - Arsenal (2°), Newcastle (3°), Manchester City (4°), Chelsea (5°), Aston Villa (6°) e Nottingham Forest (7°).

36ª rodada

Liverpool x Arsenal

Nottingham Forest x Leicester

37ª rodada

Aston Villa x Tottenham

Chelsea x Manchester United

West Ham x Nottingham Forest

Arsenal x Newcastle

Manchester City x Bournemouth

38ª rodada

Fulham x Manchester City

Manchester United x Aston Villa

Newcastle x Everton

Nottingham Forest x Chelsea

Southampton x Arsenal