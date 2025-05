As escalações de Barcelona e Real Madrid começam a tomar forma para o clássico deste domingo (11), pela 35ª rodada de La Liga. Carlo Ancelotti divulgou a formação dos Merengues quase duas horas antes de a bola rolar no Olímpico de Montjuïc, com direito a surpresa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O italiano escolheu sacar o brasileiro Rodrygo dos 11 titulares, e iniciará o dérbi com o turco Arda Güler em seu lugar. Rodrygo anotou apenas um gol nos últimos 20 jogos, enquanto a jovem promessa tem aproveitado as oportunidades que recebe, principalmente saindo do banco.

continua após a publicidade

O camisa 11, inclusive, foi ligado pela imprensa espanhola a uma possível saída rumo à Premier League na janela do verão europeu. A medida tomada por Ancelotti é uma maneira de tentar dar um ímpeto novo à equipe, que vive momento turbulento e precisa vencer para seguir com boas chances de conquistar o título nacional.

➡️ Barcelona recebe boa notícia antes de clássico com o Real Madrid

1️⃣1️⃣ A escalação do Real Madrid para enfrentar o Barcelona

GOL: Thibaut Courtois

LTD: Lucas Vázquez

ZAG: Aurélien Tchouaméni

ZAG: Raúl Asencio

LTE: Fran García

MEI: Dani Ceballos

MEI: Federico Valverde

MEI: Jude Bellingham

MEI: Arda Güler

ATA: Kylian Mbappé

ATA: Vini Jr

continua após a publicidade

TÉC: Carlo Ancelotti

A bola rola para Barcelona e Real Madrid às 11h15 (de Brasília) deste domingo (11), no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP). Se os Blaugranas vencerem, abrirão sete pontos na liderança de La Liga, restando três jogos para o fim da competição; por outro lado, os Merengues correm atrás do triunfo para deixar a vantagem em apenas um ponto.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.