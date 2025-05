Arsenal acerta primeira contratação para a próxima temporada, afirma jornalista

Na manhã deste sábado (10), o jornalista Fabrizio Romano cravou que o Arsenal chegou a um acordo com Martin Zubimendi, volante da Real Sociedad, para ser o primeiro reforço da equipe londrina na temporada 2025/26. Segundo o especialista em mercado de transferências, o clube inglês já acertou os termos pessoais com o meio-campista espanhol e trabalha agora para agilizar o processo de ativação da cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$382 milhões).

Zubimendi deve repor saídas

Com o acerto de Zubimendi, o Arsenal garantirá a primeira contratação para a temporada 2025-26. A chegada do volante espanhol será essencial para cobrir a lacuna deixada por Thomas Partey (atual titular), que deixará o clube ao final desta temporada ao término do seu contrato.

Outra saída que deixará espaço nas vagas para volante será a de Jorginho, que acertou termos pessoais com o Flamengo e também deve deixar os Gunners ao final desta temporada.

Quem é Martin Zubimendi?

Real Sociedad

Martín Zubimendi Ibáñez, de 26 anos, nasceu em San Sebastián, na Espanha, e atua como volante na Real Sociedad e na Seleção Espanhola. O espanhol é destro, tem 1,80m de altura e 74 kg e veste a camisa 4 em seu clube atual.

Zubimendi ingressou nas categorias de base da Real Sociedad em 2011, aos 12 anos. Subiu para o time C em 2016 e fez sua estreia pelo time principal em 28 de abril de 2019, em vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, em La Liga.

O volante renovou seu contrato com a Real Sociedad em outubro de 2022, com vínculo até junho de 2027. Seu valor de mercado atual (segundo o Transfermarket) gira em torno de 60 milhões de euros — exatamente o valor da cláusula que o Arsenal planeja acionar.

Próxima contratação do Arsenal, Zubimendi particiou de 44 jogos pela Real Sociedad. (Foto: AFP)

Seleção espanhola

Zubimendi tem passagem por todas as categorias de base da seleção espanhola, incluindo a Euro Sub-21 de 2021 e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estreou na equipe principal em junho de 2021, contra a Lituânia, em meio a um surto de Covid-19 que afastou os titulares.

Em 2024, foi convocado para a Eurocopa e também participou das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, acumula 15 partidas e um gol com a camisa da seleção principal.

Títulos de Zubimendi