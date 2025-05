City deixa pontos pelo caminho e pode se complicar em briga pela Champions

Ao empatar em 0 a 0 contra o Southampton neste sábado (10), em partida válida pela 36ª rodada da Premier League, o Manchester City deixou pelo caminho dois pontos importantes que podem ser essenciais na disputa por uma vaga na próxima Champions League.

Como está a briga pelas vagas na Champions?

Com o empate contra os Saints, o City chega a 65 pontos e permanece de forma temporária na 3ª colocação da Premier League. Contudo, Newcastle (4°) e Chelsea (5°) se enfrentam no próximo domingo (11) e em caso de vitória de um dos dois, o vencedor assumirá a posição do City e complicará ainda mais a situação do possível perdedor, uma vez que ambos tem 63 pontos. Portanto, um empate entre Magpies e Blues é o melhor dos cenários para os Citizens, que manteriam os dois pontos de vantagem para os rivais.

Haaland voltou de lesão e esteve em campo no empate do Manchester City contra o Southampton. Este resultado pode ser essencial na disputa por vagas na Champions (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Até este momento, seis equipes disputam as quatro vagas restantes via Premier League para a Champions League - Arsenal (2°), Manchester City (3°), Newcastle (4°), Chelsea (5°), Nottingham Forest (6°) e Aston Villa (7°).

Tabela até o fim da Premier League

36ª rodada

Bournemouth x Aston Villa

Newcastle x Chelsea

Liverpool x Arsenal

Nottingham Forest x Leicester

37ª rodada

Aston Villa x Tottenham

Chelsea x Manchester United

West Ham x Nottingham Forest

Arsenal x Newcastle

Manchester City x Bournemouth

38ª rodada

Fulham x Manchester City

Manchester United x Aston Villa

Newcastle x Everton

Nottingham Forest x Chelsea

Southampton x Arsenal