Algoz do Botafogo é surpreendido no Campeonato Argentino

O mata-mata do Campeonato Argentino mal iniciou e as tradicionais zebras já começaram a aparecer. Pelas oitavas de final do Apertura, turno de início da competição, o Platense superou o Racing por 1 a 0 diante de um Cilindro lotado em Avellaneda.

Algoz do Botafogo na Recopa Sul-Americana, a equipe de Gustavo Costas objetivou para o semestre a conquista continental, mesmo que em dois jogos, em detrimento dos torneios nacionais. O preço pela escolha foi pago: aos 39 minutos do segundo tempo, Guido Mainero levantou na área e Nicolás Orsini raspou para marcar o único gol do confronto.

Outro confronto marcante na noite de sábado (10) foi o duelo entre Boca Juniors e Lanús. Prestes a disputar o Mundial de Clubes, os Xeneizes fizeram uma partida sem brilho e foram vaiados pelo torcedor presente na Bombonera, em empate sem gols. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Marchesín, que defendeu a cobrança de Canelo; Dylan Aquino isolou sua batida, e o Boca avançou ao vencer por 4 a 2 na marca da cal, o que aliviou a pressão.

🔵⚪ Campeonato Argentino: os resultados do Apertura

📆 JOGOS DE ONTEM

⚽ San Lorenzo 2x1 Tigre

⚽ Rosario Central 2x0 Estudiantes

⚽ Racing 0x1 Platense

⚽ Boca Juniors 0(4)x(2)0 Lanús

📆 JOGOS DE HOJE

⚽ Independiente de Avellaneda x Independente Rivadavia - 15h30

⚽ Argentinos Juniors x Instituto - 18h

⚽ Huracán x Deportivo Riestra - 20h30

📆 JOGO DE AMANHÃ

⚽ River Plate x Barracas Central - 20h30

