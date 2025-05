Harry Kane comemora fim da maldição no Bayern

Xô, zica! No último sábado (11), Harry Kane levantou a taça do primeiro título da carreira com o Bayern de Munique. O jogador inglês acabou por vez com a própria maldição de falta troféus. Nas redes sociais e nas entrevistas, Kane comemora a conquista e diz que não irá mudar como jogador.

O Bayern foi campeão da Bundesliga e ergueu a taça da competição na partida do último sábado (11) contra o Borussia. Harry Kane, que acumula títulos individuais e recordes na carreira, conquistou seu primeiro troféu coletivo.

Nas entrevistas, Kane não escondeu a alegria e revelou que o sentimento é especial e único.

—Demorou muito para chegar a este momento! É uma sensação ótima! Foi uma semana muito boa. Conquistamos o título no domingo e tivemos uma grande festa naquela noite. Eu simplesmente aproveitei a semana inteira. Meu primeiro título é obviamente uma grande conquista para mim. Ter as mãos no troféu foi muito especial. E beijá-lo também foi um momento incrível. Eric Dier veio até mim e disse que foi uma sensação ainda melhor do que qualquer outra pessoa já havia descrito. Eu sinto o mesmo.— Disse Kane em entrevista.

Sobre o momento da comemoração e o banho de cerveja, Harry comentou que ficou surpreso com a temperatura da bebida.

—Estavam muito mais frios do que eu imaginava! Eu estava molhado e congelando. E quando minha esposa chegou, decidiu ficar longe por um tempo porque eu estava com um cheiro horrível de cerveja. Mas eu sabia como as pessoas festejam aqui. — Afirmou Harry.

Por fim, Kane disse que não deixará o título subir a cabeça.

—Preciso me acostumar com tudo primeiro. Mas uma coisa é certa: não vou mudar como jogador por causa do primeiro título.— Completou o inglês.

O que vem agora para Harry Kane?

De agora em diante, o Furacão não irá parar com sua ambição por títulos, pelo contrário. Com vínculo junto ao Bayern até junho de 2027 e 31 anos de idade, a tendência é que ele siga sendo um dos protagonistas em grandes conquistas dos Bávaros, que miram, acima de tudo, retornar ao topo do continente com um título de Champions League.