Após mais uma boa temporada pelo Newcastle, Bruno Guimarães voltou a despertar o interesse de equipes da Arábia Saudita. Segundo informação de Marcelo Bechler, da "TNT Sports Brasil", os Sauditas preparam uma oferta para tirá-lo do clube inglês em breve. A multa do volante da Seleção Brasileira é de 120 milhões de euros (aproximadamente 764 milhões de reais, na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bruno Guimarães chegou ao Newcastle em 2022 e se tornou ídolo da torcida. Nesta temporada, ele conquistou a Copa da Liga Inglesa com o clube após vencer o Liverpool por 2 a 1 e encerrou um jejum de 70 anos do Newcastle sem um título. O brasileiro tem 151 jogos com a camisa do time inglês, com 21 gols e 24 assistências.

continua após a publicidade

Newcastle pode homenagear Bruno Guimarães após título

Ao ajudar no fim do jejum de títulos relevantes do Newcastle, que venceu o Liverpool e conquistou o troféu da Copa da Liga Inglesa após 70 anos, Bruno Guimarães - que é alvo da Arábia Saudita para a próxima temporada - entrou de vez para a história do clube, que analisa homenagear o jogador brasileiro.

O clube inglês estuda construir uma estátua para o jogador de 27 anos e marcá-lo de uma forma ainda mais simbólica. A ideia ainda é embrionária, mas a identificação, prestígio e tudo o que Bruno representa para a instituição e os torcedores pesam positivamente para o jogador.

continua após a publicidade

Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

Após o título histórico, o brasileiro, ainda bem emocionado, falou sobre a representação da conquista para ele, para o clube e a torcida:

- Não tenho palavras. É o melhor dia da minha vida. Para os torcedores, é como se fosse uma Copa do Mundo. Muitas gerações cresceram sem ver o campeão do Newcastle. No meu primeiro ano como capitão, consegui isso. É inacreditável.