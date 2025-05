Salah sobre trajetória no Liverpool: ‘Eu sei que sou uma lenda’

Mohamed Salah refletiu sobre sua trajetória no Liverpool e afirmou que já se considera uma lenda do clube. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", atacante falou sobre seu passado e presente com a camisa dos Reds e relembrou como até os momentos difíceis – como as finais perdida para o Real Madrid - ajudaram a moldar sua história na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na conversa com o periódico francês, Salah abordou pontos marcantes de sua passagem pelo clube, como conquistas e falhas, incluindo episódios como o conflito com Mané. Um dos temas mais comentados foi justamente a visão do próprio jogador sobre sua importância no Liverpool. Questionado se se considera uma lenda, Salah disse que sim.

continua após a publicidade

- Tenho certeza de que sou uma lenda do Liverpool. Hoje estou em forma, treino, me preparo e jogo. E, quando estou em casa, dedico toda a minha atenção à minha família. Então, não tenho muito tempo para pensar nisso. Mas, se você me perguntar, sim, eu sei que sou uma lenda. Nesta temporada, apesar de toda a incerteza sobre a minha renovação, os torcedores viram que dei tudo de mim, sem enganar e sem calcular. E aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar, é isso que eles mais respeitam - afirmou o herói do Liverpool.

Salah também afirmou que, mesmo fazendo uma temporada digna de melhor do mundo, teve dúvidas sobre sua continuidade no Liverpool, devido ao impasse na renovação contratual. No entanto, o astro não viu com maus olhos a demora para a extensão do vínculo, pois pôde aproveitar a temporada ao máximo, sabendo que poderia ser a última com a camisa dos Reds.

continua após a publicidade

Salah renovou com o Liverpool até 2027 (Foto: Reprodução/Twitter)

- No fim das contas, parece que isso acabou sendo uma grande vantagem, porque tive a melhor temporada em questão de estatísticas da minha carreira. A possibilidade de que essa fosse minha última temporada aqui talvez tenha me dado ainda mais vontade de aproveitar ao máximo e dar tudo de mim para conquistar esse título que eu havia prometido. Eu tinha essa mentalidade: se o clube não quiser renovar comigo, tudo bem. Vamos terminar da melhor forma possível, para que eu possa sair pela porta da frente - disse o astro egípcio.

- Era uma possibilidade, sim. Na verdade, foi um pouco estranho. Estávamos tendo uma temporada incrível, e houve negociações que não foram fáceis. No final, deu tudo certo: somos campeões, e eu fico por mais duas temporadas - completou Salah.

Salah relembrou momentos ruins na trajetória com o Liverpool

Além da renovação conturbada, Salah relembrou momentos tristes com a camisa do Liverpool. Apesar de ser história vitoriosa que vive com os Reds, o egípcio abordou sobre dois episódios marcantes na sua trajetória com o time: as duas finais perdidas para o Real Madrid, na Champions League

- Dói, às vezes dói muito. Mas volto ao que eu estava dizendo: no fundo, você sabe se deu tudo de si. Por exemplo, em 2018, me machuquei no início da partida com Sergio Ramos, que me prendeu com o braço. Eu poderia ter feito mais? Não. No Stade de France em 2022, Thibaut Courtois foi incrível, talvez a melhor partida da carreira dele. Poderíamos ter feito mais? Acho que não. Então, tudo bem. Às vezes é o seu dia; às vezes é o meu. Nem sempre pode ser meu. Quando você entende isso, ajuda a não ficar frustrado por muito tempo e voltar a lutar - afirmou Salah.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.